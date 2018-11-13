Фильм "Айка" победил на фестивале в Коттбусе

Фильм Сергея Дворцевого "Айка" завоевал Гран-при и Приз экуменического жюри 28-го Международного кинофестиваля в Коттбусе. Этот фестиваль, основанный в 1991 году, считается одним из важнейших форумов кино Центральной и Восточной Европы.

На этот раз в своих четырех конкурсах он показал около 220 фильмов из 45 стран. Призовой фонд этого года - более чем 80 тысяч евро, из них 25 тысяч получает обладатель Гран-при. Вручая приз "Айке", председатель жюри, программный директор фестиваля "Балтийские дебюты" Леонид Демченко отметил, что фильм Дворцевого награжден за то, что "позволил нам максимально приблизиться к героине и жить вместе с ней".

Приз за лучшую режиссерскую работу стоимостью в 7 500 евро увезет российский режиссер Иван Твердовский, представивший фильм "Подбросы"; его предыдущая картина "Зоология" уже была награждена в Коттбусе призом за лучший фильм.

Призом за лучший дебют увенчана работа режиссера из Болгарии Надежды Косевой "Ирина", исполнительница главной роли в этом фильме Мартина Апостолова получила премию за лучшую актерскую работу, как и ее коллега из Эстонии Реймо Сагор - за роль в фильме "Бери или бросай" Лиины Тришкиной-Ванатало.

Триумфатор фестиваля драма Сергея Дворцевого "Айка" снята в копродукции России, Казахстана, Польши, Германии и Китая. Ранее на Каннском фестивале приз за лучшую женскую роль в этом фильме получила выпускница ГИТИСа Самал Еслямова.

Это рассказ о 25-летней киргизской женщине, одной из десятков тысяч "понаехавших", которых судьба погнала с родины в Россию на заработки. Она в отчаянии: у только что родившей малыша Айки в Москве нет дома, друзей, родных, нет денег, нет работы и некуда идти - она одна из тех, кто обитает здесь нелегально. Весь фильм - это взгляд на судьбу таких же бедолаг на сверхкрупном плане. Камера документальна, но субъективна, доминанта всего - отчаяние безысходности. Как в Каннах, так и в Коттбусе фильм принят тепло и с пониманием: Европа в той же мере страдает от нашествия чужих культур и нравов, и у нее тоже нет мужества увидеть проблему глазами людей, попавших в ловушку и оказавшихся без надежды. "Айка" помогает вникнуть в эти судьбы изнутри, возвращая нам способность сочувствовать.