Финансирование Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" должно быть увеличено в разы, чтобы его победители получали серьезные гранты, стимулирующие к дальнейшей работе, считает вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Напомним, конкурс был учрежден постановлением правительства два года назад, он проводится с 2017 года. Победители определяются в четырех номинациях: градостроительная политика, муниципальное управление, обеспечение обратной связи с гражданами, а также укрепление межнационального согласия. Последняя номинация добавилась в 2018 году. Лауреаты получают дипломы правительства России. Бюджетам субъектов Федерации, которые они представляют, выделяются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на премирование авторов лучших практик.

Операторами конкурса выступают Минстрой, Минэкономразвития, Минюст России, а также Федеральное агентство по делам национальностей. Они собираю заявки, а затем публикуют на сайтах ведомств информацию о лучшей муниципальной практике в профильных для себя номинациях. Кроме того, описание лучших практик все российские муниципалитеты получают в виде методических материалов.

13 ноября на заседании Совета по местному самоуправлению при верхней палате российского парламента состоялось награждение нескольких лауреатов. "Что прилагается к диплому?" - поинтересовался Андрей Турчак. И получил ответ: "Почет и уважение". "Уважение, признание заслуг важно, но должны быть и стимулы для развития, стимулы для движения", - уверен зампред СФ.

Имеющееся финансирование в 40 миллионов рублей в год, по его мнению, эту задачу не выполняет. Сорок миллионов, добавил Турчак, немного даже для регионального конкурса, не говоря уже о федеральном. "По поводу конкурса готов лично с министром (экономики) встретиться и поговорить о том, какие дополнительные источники мы можем найти, чтобы эту сумму увеличить уже в 2019 году, а не ждать принятия бюджета на 2020 год", - отметил вице-спикер СФ.

Попытки повысить объем финансирования конкурса предпринимались, рассказал замглавы минюста Денис Новак. В ведомстве предлагали добавить еще 120 миллионов в бюджет мероприятия. А депутаты Госдумы, по его словам, внесли поправку в законопроект о федеральном бюджете ко второму чтению, чтобы на премирование победителей было направлено 40 миллионов рублей дополнительно к сумме этого года.

"Что прилагается к диплому?" - поинтересовался Андрей Турчак. И получил ответ: "Почет и уважение"

Учитывая, что второе чтение бюджета назначено на среду, принять эту поправку, возможно, не получится, ответил Турчак. Впрочем, добавил он, даже 120 миллионов рублей дополнительного финансирования было бы недостаточно для финансирования такого мероприятия. "Конкурс должен быть серьезным", - подчеркнул он. Вице-спикер СФ предложил продолжить обсуждение конкурса на следующем заседании Совета, вынести на него вопрос о процедуре проведения конкурса и выслушать предложения глав муниципальных образований на этот счет.

Сам Турчак считает, что оператором всего процесса должно быть одно ведомство, а не четыре, как сейчас.