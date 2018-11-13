Глава ФНПР объяснил рост налоговой нагрузки на россиян

В России увеличивается фискальная и псевдофискальная нагрузка на россиян. Речь идет не только о росте налогов, но и штрафов, акцизов, платежей в системе ЖКХ.

Об этом сказал "Российской газете" глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. И это вызывает недовольство жителей страны и может привести к любым последствиям, вплоть до протестов.

При этом профсоюзный лидер признал, что остановить рост этой фискальной и псевдофискальной нагрузки невозможно, но можно нивелировать ее негативное воздействие, если повысить доходы россиян.

В первую очередь нужно изменить методику установления минимальной зарплаты, она должна учитывать растущие расходы населения на налоги, штрафы, услуги ЖКХ, а дальше должны начать расти зарплаты по всей тарифной линейке, убежден Михаил Шмаков.

Эта тема ранее обсуждалась на встрече главы ФНПР и президента страны, а вчера Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву проанализировать фискальную и квазифискальную нагрузку на жителей страны.