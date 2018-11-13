Глава МВД Франции сообщил о предотвращении шести терактов

Спецслужбы Франции предотвратили с начала текущего года шесть терактов. С таким заявлением выступил глава МВД республики Кристоф Кастанер.

"Нам удалось предотвратить шесть терактов за 2018 год, - приводит ТАСС слова французского министра. - Однако я бы сказал, что на самом деле гораздо больше".

Кастанер добавил, что террористическая угроза "остается на повышенном уровне, хотя ее форма изменилась".

В этом году из французских тюрем вышли почти 50 человек, осужденных по террористическим статьям. По словам главы МВД, правоохранители проявляют к этим людям повышенное внимание.