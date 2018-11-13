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13.11.2018 14:28
Рубрика: Экономика

Госдума приостанавливает выплаты по советским вкладам

Текст: Татьяна Замахина

До 2021 года включительно продлевается приостановка компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк в период до 20 июня 1991 года. Законопроект об этом прошел второе чтение.

Невостребованные вклады предложили передавать в бюджет

Напомним, что еще в 1995 году государство взяло на себя обязательство по сохранности сбережений, помещенных в Сбербанке до указанной даты. Однако, начиная с 2003 года, ежегодно продлевается приостановка компенсаций. Это связано с тем, что до сих пор не разработаны законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России.

Комитет Госдумы по финансовому рынку в связи с этим рекомендовал правительству РФ разработать и направить в Госдуму не позднее июля 2019 года соответствующий проект закона. По данным комитета, Минфин уже направил соответствующий законопроект в правительство.

Фото: Depositphotos.com
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По оценке кабмина, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ в 2019 году на их погашение понадобилось бы 43,82 триллиона рублей, в 2020 году - 45,4 триллиона рублей, в 2021 году - 47,22 триллиона рублей. Проект бюджета РФ предусматривает направление в 2019-2011 годы ежегодно по 5,5 миллиарда рублей на компенсационные выплаты по вкладам в Сбербанке отдельным категориям граждан.

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