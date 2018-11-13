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13.11.2018 18:08
Рубрика: Экономика

Кто забыл миллиард

"Спящие" вклады предложили забрать у банков
Текст: Игорь Зубков
В Госдуме рассмотрят вопрос о передаче в бюджет невостребованных вкладов, рассказал глава думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как правило, это вклады на небольшие суммы - 50, 100 рублей, редко больше 1000, пояснил "Российской газете" Аксаков, но вместе они выливаются в миллиарды. Затраты на розыск владельцев или их наследников были бы несопоставимы с размерами таких вкладов. Банкам проще позакрывать "копеечные" депозиты, с другой стороны, при сколько-нибудь значительном остатке - это даровые пассивы. По истечении срока вклад автоматически пролонгируется по ставке до востребования (0,01 процента). В отличие от вкладчика, который может закрыть счет в любой момент, банк вправе это сделать самостоятельно, только если на нем в течение двух лет не было ни копейки и по нему не проводились операции.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Аксаков напомнил, что это уже не первое такого рода предложение, предыдущие отвергались как противоречащие норме Конституции о том, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, а принудительное отчуждение для госнужд возможно только при равноценном возмещении.

"С вероятностью 99,999 процента инициатива будет отвергнута и на этот раз, но раз она поступила, мы обязаны ее рассмотреть, даже если с нашей точки зрения она неконституционна", - сказал Анатолий Аксаков.

Инициатива по "спящим" вкладам вполне имеет шансы быть принятой, если они не будут отчуждаться в пользу государства, а просто будут переведены в специальный фонд, в котором будут находиться до востребования их теми лицами, которые имеют на это право, рассуждает специалист практики имущественных и обязательственных отношений НЮС "Амулекс" Виктория Соколова. При этом фонд обязан будет всем заинтересованным лицам предоставить информацию о вкладе того или иного родственника при предъявлении документов, свидетельствующих о родстве, или через подтверждение родства в судебном порядке, предлагает она. Для этого нужно определить законом порядок отнесения того или иного вклада к категории "спящих", а также механизм получения информации заинтересованными лицами о наличии таких вкладов.

Фото: Photoxpress.ru
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Депозиты становятся "спящими" по разным причинам, одни из наиболее частых - счет "забыт" владельцем или наследником из-за незначительного остатка или же может быть просто не обнаружен наследниками - у них нет возможности проверить все банки, где мог хранить деньги скончавшийся человек, а единый реестр банковских вкладов пока существует только в планах Банка России.

Впрочем, у банков и сейчас есть возможность сбросить с себя бремя "копеечных" депозитов: Гражданский кодекс дает им возможность в одностороннем порядке расторгнуть договор банковского счета по решению суда, если остаток по нему ниже минимального ("неснижаемый остаток") или операции не проводились в течение года. Если клиент не явился за получением остатка в течение двух месяцев со дня направления банком уведомления о расторжении договора, деньги переводятся на специальный счет в Банке России. Если же клиент все-таки через какое-то время заявится в банк за своими деньгами, их ему вернут, следует из Указания Банка России.

Госдума займется также акциями, "спящими" со времен чековой приватизации 90-х - за дивидендами по ним никто не обращался

Сейчас вопрос поставлен шире: помимо невостребованных депозитов есть еще "спящие" ценные бумаги, владельцы которых никогда не обращались за получением дивидендов - это в основном наследие начала 90-х, когда граждане вложили свои ваучеры куда-то, но потом, разочаровавшись в проведенной чековой приватизации, попросту махнули рукой на свои ценные бумаги, решив, что не имеет смысла даже интересоваться судьбой приватизационных акций. "В связи с этим эксперты впервые обратились с предложением этот вопрос урегулировать, в следующем году мы его изучим, просто чтобы разобраться", - объяснил Анатолий Аксаков.

Минфин за подробностями по инициативе направил корреспондента "РГ" к депутату, который с ней выступил, добавив, что в ведомстве такие идеи не прорабатываются. В Банке России, а также в Сбербанке, где может быть сосредоточена основная часть "спящих" вкладов, отказались от комментариев, однако позже глава Сбербанка Герман Греф сравнил идею передачи невостребованных вкладов с изобретением велосипеда заново - по его мнению, проблема урегулирована в рамках норм о невостребованном имуществе в Гражданском кодексе, сообщил ТАСС. Воздержались от комментария и в Совкомбанке, в "Открытии" сообщили, что не комментируют законодательные инициативы до их вступления в силу, в 16 других крупных банках оставили запросы "Российской газеты" без ответа.

Экономика Финансы Банки Законодательная власть Госдума
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