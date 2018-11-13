Холода помешали учениям НАТО в Норвегии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о случаях выхода из строя военной техники из-за холодов на учениях Trident Juncture в Норвегии.

"Наши командиры заметили, что машины чаще ломаются из-за холода, - сообщил Столтенберг в ходе промышленного форума НАТО в Берлине. - Тогда мы начали использовать 3D-принтинг для изготовления запасных частей. Они могут поставляться незамедлительно, что позволяет избежать их длительной доставки из отдаленного склада".

Холода во время учений НАТО также доставили значительные неудобства словенским военным. "Словенские солдаты, принимавшие участие в недавно завершенных учениях НАТО в Норвегии, были снова снабжены обмундированием низкого качества, в том числе плохой обувью", - сообщает газета Delo со ссылкой на подполковника Уроша Тринко. Отмечается, что жалобы на не соответствующую погодным условиям обувь дошли до министра обороны страны Карла Эрьявеца, приказавшего расследовать эту ситуацию.