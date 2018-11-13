Исследование: Во многих российских компаниях ожидается рост зарплат

Во многих российских компаниях (80 процентов от 204 компаний, принявших участие в исследовании) намерены в ближайшее время повысить зарплаты на шесть процентов. Такие данные приведены в ежегодном "Общеиндустриальном обзоре заработных плат и компенсаций" международной консалтинговой компании EY.

Также 92 процента компаний выплатили или намерены выплатить премии своим работникам.

Большая часть компаний ведет речь о премии по итогам года, передает РИА Новости. Такая же тенденция по выплатам зарплат и премий наблюдалась в прошлом году.