Историк: Подвиг Дианы Будисавлевич нельзя забывать

В ближайшее время в Баня-Луке появится улица в честь Дианы Будисавлевич, сообщает боснийское издание " Независне новине ". Тем самым будет отдана дань памяти одной из самых легендарных женщин прошлого столетия, благодаря усилиям которой из нацистских концлагерей в Югославии были спасены более 15 тысяч детей.

Историк и профессор Зоран Пеяшинович подчеркивает, что инициатива о присвоении одной из улиц Баня-Луки имени Дианы Будисавлевич была выдвинута еще несколько лет назад. "Мне дорого, что эта историческая личность, чей подвиг нельзя забывать, по праву будет увековечена в нашем городе", - отметил он.

История нашей героини такова. Диана родилась 15 января 1891 года в Инсбруке (Австро-Венгрия) в известной семье Обексер. Спустя два года после замужества (супруг - Юлий Будисавлевич, этнический серб, врач) в 1919 году Диана оказалась на Балканах и жила в Загребе.

В апреле 1941 года Югославия оказалась захвачена фашистскими войсками и их пособниками - усташами, осуществлявшими геноцид сербов, евреев и цыган, создав многочисленные концентрационные лагеря в Хорватии. В декабре 1941-го Диана организовала системную работу по спасению детей и женщин в различных концлагерях на территории Югославии, в том числе и в печально известном Ясеноваце. Она умело использовала свои австрийские корни, авторитет и влияние мужа для создания каналов переправки детей из лагерей смерти в Австрию, где их затем усыновляли. В этой операции, вошедшей в историю как самая крупная акция такого рода по спасению людей во время Второй Мировой войны, погибло 11 ее помощников.

"Я исходила из того, что не считаю свою жизнь более ценной, чем жизни безвинно страдающих, и у меня есть возможность им помочь, при этом, прежде всего, имею в виду детей, моя жизнь была достаточно богатой и я приму события такими, какими они будут", - писала Диана в дневнике, который вела с 23 октября 1941 года.

По оценкам историков, благодаря усилиям Дианы Будисавлевич и ее сторонников из концлагерей было вызволено 15 536 детей. В 2011 году Синод Сербской Православной Церкви "за невероятный подвиг милосердия и героизм" посмертно наградил Диану Будисавлевич орденом "Святой царицы Милицы".

Эксперты подчеркивают, что истина о героической жизни доктора незаслуженно долго томилась на задворках истории, а ситуация только сейчас начинает исправляться. Так, в апреле 2018 года режиссер Сладжана Зарич при поддержке Радио и телевидения Республики Сербской продемонстрировала документальный фильм о Будисавлевич. Он был представлен на суд общественности в Баня-Луке в рамках проходивших здесь "Дней памяти", когда сербы вспоминают своих детей, ставших жертвами внешних агрессоров в XX веке, в том числе и со стороны НАТО.

"Мы говорим о 20 тысячах детей, убитых в Ясеноваце (система "лагерей смерти", созданная усташами в 60 километрах от Загреба в мае 1941 года, - прим. "РГ"), и это число могло быть значительно больше, если бы не было Будисавлевич и ее соратников, которые буквально вытаскивали детей из Ясеноваца и спасали им тем самым жизни", - говорит Зарич, добавляя, что картина снималась в Республике Сербской, Сербии, Австрии, Хорватии.

В фильме рассказывается история Добрилы Куколь, которая в десятилетнем возрасте оказалась в лагере смерти. Женщина вспоминает, что ее с мамой отделили от отца и брата, которых она никогда больше не видела, и как она впервые столкнулась со зверством усташей: "Один их них отобрал грудного ребенка у матери, нанизал его на саблю и бросил псам, а женщина, бросившаяся защищать свое чадо, также завершила свою жизнь в канаве".

"В один из дней нас построили. От мамы я услышала, что нас ведут к какой-то женщине, которая работает в "Красном кресте". Позднее я узнала, что это была Диана", - отметила Куколь, сообщив, что стараниями Будисавлевич она была передана в приемную семью, где ее родителями стали хорват и венгерка.

Доктор Милутин Вучковац семилетним ребенком оказался в лагере и остался жив только благодаря действиям Дианы Будисавлевич. Он уверен, что ее подвиг заслуживает Нобелевской премии. "Я смотрел, как умирают мои ровесники, промерзшие, голодные. Только когда был опубликован "Дневник" я узнал, что в Ябланац приезжала Диана Будисавлевич. Она многим помогла спастись. То, что я ребенком смотрел смерти в глаза, позже помогло мне исполнить желание отца: поступить на медицинский факультет и посвятить свою жизнь другим. Став гинекологом, я помог родиться тысячам детей. А крик новорожденного ребенка всегда отличу от тех криков, которые слышал тогда, семилетним ребенком. Сегодня я счастливый человек".