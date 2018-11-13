Сотни запущенных движением "Хамас" с территории сектора Газа ракет, которые достигли территории Израиля, и десятки ответных авиаударов израильской армии по палестинским объектам - таковы итоги начавшегося противостояния. Официальный Тель-Авив уведомил ООН и египетских посредников, что не готов вести переговоры о прекращении огня.

В свою очередь, "Хамас" угрожает расширить радиус обстрела. Сбываются мрачные предсказания израильских экспертов, которые всего неделю назад предупреждали меня на встречах в Тель-Авиве : военные возможности "Хамас" и находящегося в Ливане движения "Хезболла" существенно возросли благодаря полученному из Ирана вооружению.

Ракетные обстрелы усилили градус полемики внутри Израиля между политиками, выступающими за максимально жесткую линию в отношении палестинцев и "умеренными", сохранившими, несмотря ни на что, надежду заключить с Палестиной мирный договор. Правда, согласно соцопросам, сторонников такого подхода в Израиле за последние годы существенно поубавилось. Нынешнее обострение ситуации многие "ястребы" на политическом небосклоне Израиля с видимым удовольствием используют в своих интересах для критики министра обороны Авигдора Либермана.

Упреки в нерешительности звучали в его адрес и прежде, но теперь, когда жители приграничных с Газой городов проводят ночи в бомбоубежищах, голоса его противников звучат особенно убедительно. Со своей стороны, представители правящей партии "Ликуд" с не меньшим энтузиазмом убеждают встревоженное население, что армия делает все возможное для минимизации ущерба от бомбардировок. Впрочем, несмотря на внушительные масштабы конфликта - только за 12 ноября по территории Израиля было выпущено из Газы 370 ракет, ущерб от обстрелов не выглядит значительным. В Израиле погиб один палестинец, житель Хеврона, две находившиеся рядом с ним женщины получили тяжелые ранения. Всего в больницы обратились более 70 жителей еврейского государства.

Армия обороны Израиля рапортует об успешных атаках на 150 объектов движения "Хамас", среди которых штаб разведки и редакция телеканала. Палестинцы говорят о четверых убитых и десяти раненых.

Очевидно, что на данном этапе конфликт не перерос в полномасштабные боевые действия и может при желании быть в короткие сроки урегулирован дипломатическими методами. Правда, судя по заявлениям воюющих сторон, заинтересованность в таком исходе у них отсутствует.

Понимало ли руководство израильской армии последствия своих действий, когда спецназ еврейского государства ночью вторгся на территорию палестинской автономии ( в ее состав входит сектор Газа. - От ред.), а затем в ходе перестрелки убил семь боевиков? Разумеется, понимало, как понимало и то, что подобные действия хамасовцы не могли оставить без ответа, чтобы "не потерять лицо". Однако военные руководствовались особой, сугубо израильской логикой в принятии решений, которую, к слову, поддерживает большинство еврейского населения. Суть ее мне объяснил адвокат и журналист Ариэль Булштейн, близкий к правящей партии "Ликуд". Вкратце звучит она так: в израильском обществе помнят уроки Холокоста, и никто не хочет, чтобы евреи вновь, как овцы, стали жертвой агрессоров, стремящихся уничтожить еврейское государство. А потому Израиль считает , что вправе наносить превентивные удары по своим противникам за пределами страны, если они угрожают его существованию.

В рамках такой логики Тель-Авив регулярно бомбит иранские объекты в Сирии, где, по его мнению, находится оружие, предназначенное для нападения на Израиль. По той же логике превентивного удара действовал израильский спецназ, войдя ночью в сектор Газа. При этом в самом еврейском государстве подобные операции отказываются считать агрессией и убеждают мир, что Тель-Авив лишь защищает себя от внешних и внутренних врагов.

На данном этапе Израилю удалось достичь желанного пропагандистского эффекта - телесъемка с падающими на мирные еврейские города палестинскими ракетами вызвала закономерное возмущение действиями "Хамас" на Западе. Именно на это рассчитывали в Тель-Авиве. Ведь по словам моих собеседников в Израиле, палестинцы давно превратили тягу журналистов к эффектным картинкам в способ заработка - желающим получить интересный кадр иностранным репортерам некие посредники предлагают заплатить, чтобы в определенное время и в оговоренном арабском поселении они могли, например, снять, как "мирные" палестинские подростки бросают камни в израильских солдат.

Нынешнее противостояние в пропагандистском плане пока складывается в пользу Армии обороны Израиля. Этим во многом объясняется нежелание израильских военных давать "зеленый свет" наземной операции в Газе: в этом случае число жертв среди гражданского населения сектора существенно возрастет. А это означает немедленный проигрыш Израиля в информационной войне: безоружные палестинские подростки, стоящие перед израильскими танками, неизбежно вызовут сочувствие европейских обывателей и правозащитников.

В целом нынешнее противостояние выгодно и "Хамас", получившему возможность продемонстрировать свои военные и организационные возможности спонсорам на фоне политического бессилия конкурентов из движения "Фатх". А разрушенные Израилем объекты будут восстановлены после войны - опять же на деньги, поступающие в Газу извне.

Поскольку на данном этапе ни одна из сторон по внешнеполитическим или внутренним соображениям не готова к мирным переговорам, это означает, что ракетные обстрелы продолжатся, хотя, возможно, с меньшей интенсивностью. Но ни "Хамас", ни Израиль не заинтересованы пересекать черту, за которой у них не останется выбора, кроме как вести войну на полное уничтожение. И эта непубличная рассудительность вселяет надежду, что, выждав положенное время и добившись поставленных целей, все участники конфликта вновь заключат перемирие.