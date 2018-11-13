Как и когда будут оформлять пенсию многодетные мамы

Здравствуйте, мне 15 февраля 2019 года исполняется 55 лет, я мама троих детей. Когда могу оформить пенсию? Спасибо.



Нина Москвичева

Федеральным законом от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ внесены изменения в действующее пенсионное законодательство, в том числе и в части повышения нормативного пенсионного возраста мужчинам и женщинам. Так, с 1 января 2019 года повышение общеустановленного пенсионного возраста затронет женщин начиная с 1964 года рождения и моложе.

С учетом переходных положений, женщины следующих годов рождения получат право выхода на пенсию:

• Родившиеся в I полугодии 1964 года - в 55 лет и 6 месяцев во II полугодии 2019 года;

• Родившиеся во II полугодии 1964 года - в 55 лет и 6 месяцев в I полугодии 2020 года;

• Родившиеся в I полугодии 1965 года - в 56 лет и 6 месяцев во II полугодии 2021 года;

• Родившиеся во II полугодии 1965 года - в 56 лет и 6 месяцев в I полугодии 2022 года;

• Родившиеся в 1966 году - в 58 лет - в 2024 году;

• Родившиеся в 1967 году - в 59 лет - в 2026 году;

• Родившиеся в 1968 году - в 60 лет - в 2028 году.

При этом сохраняется право на досрочную пенсию женщинам, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Они по-прежнему будут выходить на пенсию в 50 лет.

Вместе с тем появились новые категории женщин, которые имеют право оформить пенсию ранее общеустановленного пенсионного возраста:

1) женщины, родившие троих детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, будут выходить на пенсию в 57 лет. Например, женщины 1966 г.р. смогут в указанном возрасте выйти на досрочную пенсию, начиная с 2024 года, в то время как с учетом переходных положений общеустановленный возраст выхода на пенсию в 2024 году будет составлять 58 лет;

2) женщины, родившие четверых детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, будут выходить на пенсию в 56 лет. Например, женщины 1965 г.р. смогут в указанном возрасте выйти на досрочную пенсию, начиная с 2022 года, в то время как с учетом переходных положений общий возраст выхода на пенсию будет составлять 56,5 года.

Что касается женщин 1964 года рождения, то они, с учетом переходных положений повышения общеустановленного пенсионного возраста, смогут выйти на пенсию в 2019-2020 годах в 55,5 года.

Если говорить о конкретном случае автора вопроса, вам исполняется 55 лет в первом полугодии 2019 года - 15 февраля, поэтому вы имеете право выйти на пенсию (независимо от количества детей) во втором полугодии 2019 года в 55,5 года - с 15 августа. Подать заявление в ПФР с пакетом необходимых документов можно за месяц до даты назначения пенсии.