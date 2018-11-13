Отопительный сезон на Украине, начало которого власти повсеместно оттягивали до первых морозов, начался не у всех: в Кривом Роге, Смеле, Шепетовке и других городах местные энергетические компании не подали тепло в дома, ссылаясь на задолженность населения перед национальной акционерной компанией (НАК) "Нафтогаз". Холод побудил людей к отчаянным действиям - блокированию дорог, захвату котельных вместе с коммунальными офисами.

Так, во вторник не выдержал полумиллионный Кривой Рог - крупнейший промышленный центр Украины, где распределительная компания "Криворожгаз" не предоставила топливо местной теплоцентрали. Случилось это потому, что НАК "Нафтогаз" не выделил компании так называемую номинацию - разрешение на квотный отбор газа, по причине годами копившейся задолженности - около 15 миллионов долларов. Результатом новой энергетической политики стал захват "активистами" пяти криворожских котельных с несанкционированным их запуском, а также офиса "Криворожгаза", перед которым сначала по сложившейся традиции были подожжены шины. При этом горсовет, не контролирующий деятельность "Криворожгаза", выступил на стороне населения, потребовав от компании немедленно дать тепло в дома.

"Активисты" захватили пять криворожских котельных

Аналогичный ультиматум сбытовой компании выставили и власти Смелы в Черкасской области, объявившие в стотысячном городе чрезвычайное положение. Жители Смелы в знак протеста заблокировали все проходящие через город дороги, однако, в отличие от криворожан, пока не решились на захват котельных. Катастрофическая ситуация складывается также в Шепетовке Хмельницкой области, Павлограде Днепропетровской области, Новом Роздоле и Новояворовске Львовской области, некоторых микрорайонах Харькова и Киева, а также в ряде населенных пунктов контролируемой украинскими войсками Луганской области. Список населенных пунктов, оставленных "Нафтогазом" без тепла, постоянно пополняется. Заметим, что "газовые бунты" - так события начала недели описывают украинские СМИ - происходят в условиях, когда украинцы еще не получили квитанции за газ, тепло и электричество, пересчитанные по новым тарифам, поднятым с ноября на 23,5 по требованию МВФ.