Канада подтвердила существование аудиозаписей по делу Хашкаджи

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо первым из мировых лидеров подтвердил, что аудиозаписи по делу саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи существуют. Он подчеркнул, что "Канада ознакомилась с тем, что передала Турция".

По словам Трюдо, канадские спецслужбы "проводят тщательную работу по данному делу совместно с турецкими коллегами", пишет РИА Новости. Канада продолжает сотрудничество с другими странами, расследуя убийство журналиста, а также обсуждает дальнейшие действия в отношении Саудовской Аравии, заявил Трюдо.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о существовании аудиозаписи, подтверждающей пытки и смерть Джамаля Хашкаджи. В субботу турецкий лидер сообщил, что передал запись представителям других стран.

Джамаль Хашкаджи вел колонку в газете The Washington Post, в которой иногда критиковал власти Саудовской Аравии. Журналист пропал второго октября во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле. Почти три недели Эр-Рияд отрицал убийство и утверждал, что Хашкаджи самостоятельно покинул здание дипмиссии.

Однако позже Саудовская Аравия вынуждена была признать случившееся. К трагической развязке привела ссора журналиста с сотрудниками консульства. По делу об убийстве журналиста арестованы 18 подданных королевства.