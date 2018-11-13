Новости

Ученые выяснили, как с помощью мобильника обнаружить опасную болезнь 06:36
Трамп объявил горящую Калифорнию зоной стихийного бедствия 06:34
Минприроды не дало разрешение на вывоз из Приморья 25 белух 06:01
КНДР осудила совместные учения США и Южной Кореи 05:58
Застрявшие в Иркутске французы так и не смогли улететь в Шанхай 05:44
В Приморье пресекли деятельность экстремиста 05:20
Канада подтвердила существование аудиозаписей по делу Хашкаджи 05:14
На Камчатке военная авиация уничтожила подлодку "противника" 04:55
В Дании собачьи упряжки признаны официальным видом транспорта 04:30
В результате палестинских ударов по Израилю пострадали 53 человека 04:01
Тереза Мэй призвала срочно реформировать ВТО 03:26
Австралийскую модель не пустили в Лувр из-за слишком открытого наряда 02:49
В Мексике два человека погибли в результате крушения самолета 01:47
Пенс и Абэ обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова 01:23
Взрыв на на пиротехнической фабрике в Испании унес жизни трех человек 00:33
Военные из Словении замерзли на учениях НАТО в Норвегии 00:33
Дмитрий Медведев прибыл в Италию на конференцию в Ливии 12.11.2018
Карлсен и Каруана сыграли вничью в 3-й партии за шахматную корону 12.11.2018
Французов покоробил отказ Трампа посетить военное кладбище из-за дождя 12.11.2018
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными обстрелами 12.11.2018
В электричке Москва - Черусти нашли труп 12.11.2018
Умер легендарный Стэн Ли 12.11.2018
Фотовыставка "Зимняя Москва" открылась в Лейпциге своевременно 12.11.2018
Израильский солдат тяжело ранен на границе с сектором Газа 12.11.2018
Умер создатель вселенной Marvel Стэн Ли 12.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
13.11.2018 05:14
Рубрика: В мире

Канада подтвердила существование аудиозаписей по делу Хашкаджи

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо первым из мировых лидеров подтвердил, что аудиозаписи по делу саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи существуют. Он подчеркнул, что "Канада ознакомилась с тем, что передала Турция".

По словам Трюдо, канадские спецслужбы "проводят тщательную работу по данному делу совместно с турецкими коллегами", пишет РИА Новости. Канада продолжает сотрудничество с другими странами, расследуя убийство журналиста, а также обсуждает дальнейшие действия в отношении Саудовской Аравии, заявил Трюдо.

Фото: REUTERS/OSMAN ORSAL
Обнародованы последние слова саудовского журналиста Хашкаджи

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о существовании аудиозаписи, подтверждающей пытки и смерть Джамаля Хашкаджи. В субботу турецкий лидер сообщил, что передал запись представителям других стран.

Джамаль Хашкаджи вел колонку в газете The Washington Post, в которой иногда критиковал власти Саудовской Аравии. Журналист пропал второго октября во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле. Почти три недели Эр-Рияд отрицал убийство и утверждал, что Хашкаджи самостоятельно покинул здание дипмиссии.

Однако позже Саудовская Аравия вынуждена была признать случившееся. К трагической развязке привела ссора журналиста с сотрудниками консульства. По делу об убийстве журналиста арестованы 18 подданных королевства.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Нападения на журналистов Журналистика в XXI веке
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бывший украинский разведчик рассказал о готовившейся в Крыму диверсии
Песков назвал безосновательными обвинения России в сбоях GPS
В ГИБДД опровергли введение штрафов за отсутствие зимней резины
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки
"Газпром" продолжит строить "Северный поток-2" вопреки судебным спорам