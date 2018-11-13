Каноническая УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем

Среди важных решений сегодняшнего Собора епископов канонической Украинской православной церкви, собравшегося в Киево-Печерской лавре - решение разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

По мнению канонической Украинской православной церкви, приняв решения о снятии анафемы с раскольников, которую не Константинополь накладывал, а также других церковных запретов, он "такими антиканоническими решениями встал на путь раскола".

И поэтому каноническая Украинская православная церковь прекращает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.