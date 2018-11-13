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13.11.2018 21:54
Рубрика: Спорт

Карлсен и Каруана сыграли вничью в 4-ой партии на ЧМ по шахматам

Текст: Анна Каляева (Лондон)
Позади четыре из двенадцати возможных партий матча за шахматную корону, который проходит в эти дни в столице Великобритании.
Фото: AP Photo/ Matt Dunham Фото: AP Photo/ Matt Dunham
Фото: AP Photo/ Matt Dunham

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и американец итальянского происхождения Фабиано Каруана в четвертый раз подряд разошлись миром.

Фото: РИА Новости
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Сегодня белые фигуры были у чемпиона мира, черные - у претендента. Партия прошла в осторожной манере. На доске было разыграно английское начало, после которого, как казалось, преимущество имел Карлсен. Впоследствии у него были возможности для обострения игры, однако рисковать норвежец не стал. Каруана, как и всегда, умело защищал свое положение, чтобы удержать ничью черными, и у него это получилось. На 34-ом ходу участники заключили мирное соглашение.
Игра продлилась всего два с половиной часа и на данный момент стала самой короткой в матче.

Таким образом, на выходной от игры день игроки уходят вновь с равным счетом - 2:2.

Следующая партия состоится в четверг, 15 ноября.

56-ой матч за звание чемпиона мира по шахматам проходит в Лондоне с 9 по 28 ноября. Соперникам предстоит сыграть 12 партий с классическим контролем времени. В случае счета 6:6 после них состоится тай-брейк из четырех партий с укороченным контролем времени. При равном счете после тай-брейка будет сыграно 10 партий в блиц, а также одна партия в "армагеддон".

Призовой фонд матча 1 миллион евро.

Спорт Шахматы
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