КНДР осудила совместные учения США и Южной Кореи

Открытое возобновление Южной Кореей и США совместных морских учений угрожает миру на Корейском полуострове, а также противоречит достигнутым ранее договоренностям. Об этом пишет официальная газета правящей Трудовой партии КНДР "Нодон Синмун".

По мнению авторов материала, сейчас особенно необходимы совместные усилия, чтобы гарантировать доверие и установление прочного мира на Корейском полуострове. "Возобновлять учения морской пехоты, которых не было в течение 6 месяцев, и говорить, что это "обычное дело" - отговорка, не выдерживающая критики", - говорится в статье.

Издание также пишет, что ради продвижения Корейского полуострова к миру и диалогу "необходимо прекратить направленные против партнера военные действия и вести себя рационально, чтобы способствовать разрядке напряженности", - цитирует РИА Новости.

После полугодового перерыва совместные учения морской пехоты США и Южной Кореи возобновились 5 ноября. В двухнедельных маневрах задействованы около 500 военнослужащих из южнокорейского Корпуса морской пехоты и 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты США, который дислоцирован на японском острове Окинава. Тренировки проводятся с целью "поддержания совместного оборонительного состояния” и повышения уровня взаимодействия.