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13.11.2018 22:01
Рубрика: В мире

Компания "Нафтогаз Украины" сообщила о долгах 22 теплосетей

Текст: Марина Алешина

С началом отопительного сезона на Украине вновь начались серьезные проблемы с газоснабжением. Как передает портал 112.ua, об этих проблемах сообщила компания "Нафтогаз". Компания опубликовала список должников среди теплоснабжающих предприятий, которые пока не могут рассчитывать на льготные поставки энергии.

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Среди проблемных регионов - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Хмельницкая, Черкасская, Киевская и Кировоградская области. Среди городов, которые могут лишиться или уже лишились тепла, - Кривой Рог, Смела, Шепетовка, Первомайск, Бердянск. Долги некоторых местных теплосетей превышают миллиард гривен, им для выполнения графика необходимо срочно выплатить "Нафтогазу" около 300 миллионов. В противном случае они не смогут получить номинации - это предусмотренные контрактом операции, в рамках которых потребитель газа уведомляет распределительную компанию об объемах поставок голубого топлива на ближайшие 24 часа. Иначе в газопроводной системе невозможно поддерживать баланс.

Фото: depositphotos.com
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В "Нафтогазе" заявляют, что производители энергии, призванные обеспечивать граждан теплом и водой, не выполняют своих обязательств и не стремятся к погашению долгов в срок. В этом срыве украинская госкомпания обвинила местные власти. Не исключено, что проблема будет вынесена на уровень Кабмина.

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине
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