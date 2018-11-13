Козак заявил от отсутствии кризиса на рынке топлива

С учетом ситуации на нефтяном рынке вице-премьер РФ Дмитрий Козак не видит причин для существенного снижения цен на бензин в России. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, нефть не подешевела до такого уровня, когда цены можно бы было снизить. Снижение стоимости было бы возможно только в случае значительного перенасыщения внутреннего рынка, повышения конкуренции и усилившейся борьбы за потребителя.

"Пока в нашей стране сложившийся уровень добычи, уровень переработки, мировые цены на нефть не предвидят такого существенного снижения цен", - отметил Дмитрий Козак.

Он обратил внимание, что о кризисе сейчас говорить не приходится, поскольку нефтяная отрасль отнюдь не находится в убытке. Приоритетным вопросом сегодня является сдерживание цен на внутреннем рынке. Есть два пути защиты внутреннего рынка: заградительные пошлины или разрешительный порядок экспорта. "Вот эти варианты реагирования государства, чтобы защитить внутренний рынок, мы достаточно долго обсуждали и продолжаем обсуждать", - пояснил Дмитрий Козак.

При этом важно не допустить того, чтобы стоимость нефти, нефтепродуктов на внешнем рынках стала убыточной для отрасли. В случае введения заградительных пошлин на экспорт из России нефтепродуктов, нефтяники могут понести существенные потери до конца 2018 года.

"Таким образом, избыточный доход будет изыматься у нефтяников - им будет равновыгодно продавать и на внутренний, и на внешний рынок. В этой ситуации нефтедобыча потеряет около 300 миллиардов рублей", - сказал вице-премьер.

Законом предусмотрено, что в определенных обстоятельствах до 1 января 2019 года кабмин вправе ввести заградительные экспортные пошлины. Напомним, что правительство договорилось с нефтяниками о снижении оптовых цен на бензин и дизельное топливо. Те выполнили условия договоренности, поэтому вводить заградительные экспортные пошлины пока не требуется.