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Рубрика: В мире

Лесные пожары в Калифорнии унесли жизни 42 человек

Число жертв лесных пожаров в штате Калифорния увеличилось до 42 человек, ранее сообщалось о 31 погибшем.

Новые данные в понедельник на пресс-конференции озвучил шериф округа, отметив, что спасатели продолжают находить тела погибших. Он также подчеркнул, что это "самый разрушительный лесной пожар в истории США", пишет ТАСС.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Трамп объявил горящую Калифорнию зоной стихийного бедствия

Лесные пожары бушуют в Калифорнии с прошлой недели. Распространению пламени способствуют сильный ветер и сухая погода. Площадь возгорания превысила 450 квадратных километров. Эвакуировать пришлось тысячи местных жителей, огонь уже уничтожил сотни домов.

Президент США Дональд Трамп возложил вину за крупные лесные пожары в Калифорнии на власти штата.

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