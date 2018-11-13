Лесные пожары в Калифорнии унесли жизни 42 человек

Число жертв лесных пожаров в штате Калифорния увеличилось до 42 человек, ранее сообщалось о 31 погибшем.

Новые данные в понедельник на пресс-конференции озвучил шериф округа, отметив, что спасатели продолжают находить тела погибших. Он также подчеркнул, что это "самый разрушительный лесной пожар в истории США", пишет ТАСС.

Лесные пожары бушуют в Калифорнии с прошлой недели. Распространению пламени способствуют сильный ветер и сухая погода. Площадь возгорания превысила 450 квадратных километров. Эвакуировать пришлось тысячи местных жителей, огонь уже уничтожил сотни домов.

Президент США Дональд Трамп возложил вину за крупные лесные пожары в Калифорнии на власти штата.