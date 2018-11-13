Ляшко потребовал от Порошенко включить отопление или уйти в отставку

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал от руководства страны решить проблему с отоплением. Свое видеообращение к президенту Петру Порошенко и премьеру Владимиру Гройсману парламентарий опубликовал в Facebook.

"Я обращаюсь к Порошенко и Гройсману: включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры!", - сказал Ляшко. Политик отметил, что люди не должны страдать от непрофессиональных и аморальных действий властей.

По мнению Ляшко, если жителям Украины не включат отопление, Порошенко и Гройсман должны уйти в отставку. "Дайте людям тепло или уходите!", - потребовал парламентарий.

Накануне в городе Кривой Рог неизвестные начали воровать газ в котельных, отключенных за неуплату. В городе Смела объявлен режим ЧП из-за проблем с отоплением. Кроме того, с сегодняшнего дня из-за задолженности может быть прекращено газоснабжение в городе Шепетовка .