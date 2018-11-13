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13.11.2018 08:40
Рубрика: Экономика

МЭА: Россия останется основным поставщиком газа для Европы

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Россия продолжит занимать лидирующие позиции по поставкам газа в Европу. Такой прогноз до 2040 года сделало Международное энергетическое агентство (МЭА).

Фото: РИА Новости
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Хотя спрос на голубое топливо может и снизиться к 2040 году на 16,4 процента к уровня 2017 года в Европе, но при этом уменьшатся и объемы собственной добычи газа в Евросоюзе. И, как следствие, импорт газа вырастет уже к 2025 году до 86 процентов, передает РИА Новости.

Добыча газа к 2040 году в мире в целом вырастет до 5,399 триллиона кубометров (на 43 процента). Сланцевый газ станут добывать больше, а вот традиционная добыча голубого топлива, наоборот, уменьшится с 80 до 70 процентов.

Экономика Отрасли Нефть и газ
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