Россия продолжит занимать лидирующие позиции по поставкам газа в Европу. Такой прогноз до 2040 года сделало Международное энергетическое агентство (МЭА).

Хотя спрос на голубое топливо может и снизиться к 2040 году на 16,4 процента к уровня 2017 года в Европе, но при этом уменьшатся и объемы собственной добычи газа в Евросоюзе. И, как следствие, импорт газа вырастет уже к 2025 году до 86 процентов, передает РИА Новости.

Добыча газа к 2040 году в мире в целом вырастет до 5,399 триллиона кубометров (на 43 процента). Сланцевый газ станут добывать больше, а вот традиционная добыча голубого топлива, наоборот, уменьшится с 80 до 70 процентов.