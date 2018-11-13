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13.11.2018 21:09
Рубрика: Власть

Рецепты для Триполи

Дмитрий Медведев: Россия нарастит усилия по урегулированию ситуации в Ливии
Текст: Владимир Кузьмин (Палермо)
Российская газета - Федеральный выпуск №7718 (255)
Процесс национального примирения в Ливии идет очень непросто, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Но шанс для мирного урегулирования есть, уверен он, для чего политические оппоненты должны пойти на взаимные компромиссы.

В течение двух дней на итальянской Сицилии мировое сообщество пыталось найти пути решения затянувшегося конфликта в Ливии. После свержения и убийства в 2011 году Муамара Каддафи страна разделена. С одной стороны выступает признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) с центром в Триполи, с другой - правительство на востоке страны, поддерживаемое Ливийской национальной армией. Их и пытаются усадить за стол переговоров, чтобы через политический процесс восстановить единство североафриканского государства, ставшего одной из точек нестабильности на карте мира и рассадником терроризма.

Замглавы МИД РФ обсудил урегулирование в Ливии с главой Госсовета страны

Очередную попытку предприняла Италия, от которой до Ливии через Средиземное море рукой подать. Премьер-министр Джузеппе Конте попытался собрать на Сицилии представительную конференцию с участием глав государств и правительств европейских стран и Севера Африки. Россию представил председатель правительства Дмитрий Медведев. В Палермо делегация нашей страны отправлялась в роли, как сказал первый заместитель главы аппарата правительства Сергей Приходько, давнего друга Ливии, который не может просто стоять и смотреть со стороны, а намерен активно содействовать внутриливийскому примирению. При этом он подчеркнул, что Москва не занимает чью-либо сторону в этом конфликте, а рассчитывает, что противостоящие стороны преодолеют все разногласия.

Самым сложным как раз оказалось собрать за одним столом ливийских оппонентов. Если глава ПНС Фаиз Саррадж сразу поддержал итальянскую инициативу, то о приезде на Сицилию командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара в основном говорили в пессимистичных тонах.

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Однако во вторник утром, до начала основного мероприятия, оба присутствовали на отдельной встрече узким кругом участников конференции. В него также вошли премьер-министры Италии, России, Алжира, президенты Египта и Туниса, глава МИД Франции, председатель Европейского совета и спецпредставитель ООН по Ливии. Дмитрий Медведев, рассказал замглавы российского МИД Михаил Богданов, изложил мнение нашей страны, как обеспечить единство в Ливии.

В России уверены, что у раздираемой внутренними противоречиями страны есть все шансы для мирного урегулирования, подчеркнул Медведев, выступая непосредственно на конференции. Но для этого важно, чтобы стороны были готовы идти на уступки. "Очевидно, что достижение подобных соглашений невозможно без взаимных компромиссов, которые должны быть продемонстрированы всеми сторонами, - сказал он. - Потому что в противном случае те договоренности, те решения, которые возникнут, рано или поздно будут снова взорваны". Медведев как раз не верит, что предыдущие цели, установленные в ходе аналогичной конференции в мае, достижимы. "Но в любом случае нужно двигаться вперед, нужно устанавливать новые контрольные даты, новые контрольные точки для того, чтобы развязать тот узел, который возник", - призвал он. "Мы намерены сделать все возможное, чтобы на ливийской земле установился прочный мир, а ее трагический опыт миновал другие государства", - заверил российский премьер участников конференции. Восстановление экономики, социальной сферы страны - это тоже ключ к возвращению государства к нормальной жизни. Россия готова заниматься и этим, добавил Медведев.

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Но эту часть слушали уже не все. Хафтар, как и обещал, после ряда встреч покинул Палермо и полетел в Ливию. О своем разочаровании прошедшей встречей в распространенном заявлении высказалась турецкая делегация, также покинувшая конференцию.

Остальные участники не готовы опускать руки в деле помощи ливийскому народу, хотя, признал российский премьер, ситуация очень непростая. "Она связана с теми драматическими событиями, которые случились в 2011 году и которые напрямую были инспирированы нашими партнерами по Европейскому союзу, США и некоторыми другими странами", - напомнил он о событиях семилетней давности, подводя итоги конференции для журналистов. События эти начались из-за грубейших нарушений резолюции ООН, указал премьер. Как результат - полноценное государство перестало существовать.

Мы намерены сделать все возможное, чтобы на ливийской земле установился прочный мир

Вместе с тем, обратили внимание участники встречи в Палермо, ливийские политики между собой общаются, жмут друг другу руки и обсуждают разные сложные вопросы. "Это создание новой единой политической системы современной Ливии, которая должна быть определена самими ливийцами", - объяснил Дмитрий Медведев главный ключ к миру в Ливии. Москва со своей стороны намерена сохранять контакты между всеми участниками внутриливийского диалога. "Это важно, чтобы все-таки постараться склеить новую конфигурацию самого государства", - считает российский премьер-министр.

- Но на 90 процентов все зависит от самих граждан Ливии, от тех политических сил, которые сегодня были здесь представлены, - повторил он. - Если они договорятся, будет единое государство, будет экономическое развитие.

А если нет, тогда такие конференции будут проходить снова и снова.

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