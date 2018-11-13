Меркель выступила за создание общеевропейской армии

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступающая сегодня перед европарламентариями в Страсбурге в рамках дебатов о будущем ЕС, высказалась в поддержку создания общеевропейской армии, которая стала бы "дополнением к НАТО". Ранее эту же идею, с которой изначально выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, раскритиковал его американский коллега Дональд Трамп. Главу немецкого правительства цитирует портал Spiegel Online.

"Старые союзники ставят проверенные связи под вопрос", - заявила Меркель, недвусмысленно намекая на заявления лидера США Дональда Трампа, который уже не раз довольно жестко критиковал Североатлантический альянс и даже упоминал о гипотетической ситуации, при которой Вашингтон - в теории мог бы из него выйти.

"Мы должны работать над видением, которое однажды позволит создать полноценную европейскую армию", - подчеркнула канцлер ФРГ. По ее словам, "прошли те времена, когда Европа могла положиться на других". Создание же единой военной структуры в рамках ЕС "призвано продемонстрировать, что между европейскими государствами больше не может быть войн". Кроме того, Берлин выступает за формирование единой политики в области вооружений.

Проект евроармии, между тем, не нравится хозяину Белого дома. Он по традиции раскритиковал его в своем микроблоге Twitter, а заодно неполиткорректно напомнил о том, как во время Первой и Второй мировых войн "французы начали учить в Париже немецкий", пока, по версии Вашингтона, им не подоспели на помощь США.

Кроме того, Трамп вновь призвал европейские столицы увеличить вклад в бюджет НАТО.