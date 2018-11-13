Новости

Организатора незаконной миграции в Греции приговорили к 290 годам тюрьмы 23:05
В России подорожали почти все модели Mitsubishi 22:42
Компания "Нафтогаз Украины" сообщила о долгах 22 теплосетей 22:01
В Москве организуют экскурсию по местам, связанным с жизнью Солженицына 21:59
В МИД ответили на обвинения Госдепа в срыве мирного процесса в Афганистане 21:40
Задержан москвич, похитивший детей у экс-жены и угнавший такси 21:38
СМИ: В Париже сняли запрет на аккредитацию телеканала RT 21:09
СМИ: Вертолеты коалиции вывезли сирийских боевиков 21:06
Каноническая УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем 20:57
Телекомпания CNN подала в суд на Трампа 20:45
Пушков: Давос без России перестанет быть всемирным форумом 20:06
В Думу внесен законопроект о праве врио главы региона назначать сенатора 20:03
Ночью перекроют Ярославское шоссе 20:03
В Петербурге УК незаконно собрала с жильцов десятки миллионов рублей 19:55
Меркель выступила за создание общеевропейской армии 19:54
Видео: сын Уилла Смита признался, что он гей, и представил "любовника" 19:40
Волгоградский школьник попытался пронести в класс холодное оружие 19:33
Находка в древнем янтаре подтвердила теорию эволюции Дарвина 19:07
В Белгороде умер жирафенок из Калининграда 19:05
Число просроченных ипотечных кредитов в РФ упало до исторического минимума 19:04
В Китае под землей найдено неизвестное науке существо 19:04
Земфирой занялись судебные приставы 18:58
Стала известна дата премьеры финала "Игры престолов" 18:39
Перезапуск комедийного сериала "Альф" отменили 18:31
УПЦ считает невозможным свое присоединение к автокефалии 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
13.11.2018 23:33
Рубрика: В мире

На грани фола

МОК угрожает Испании из-за Косово
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Столичный выпуск №7718 (255)
Международный олимпийский комитет фактически потребовал от Испании признать Косово, угрожая запретом на проведение в стране крупных соревнований, таких как чемпионаты мира или Олимпийские игры. Конфликт возник после проведения в Мадриде чемпионата мира по карате. В нем принимала участие и сборная Косово, правда, спортсмены выступали под флагом Всемирной федерации карате (при этом на их форме была изображена аббревиатура собственной федерации).

Однако МОК посчитал, что косовары подверглись дискриминации. Там даже подготовили письмо, которое будет отправлено во все международные спортивные федерации. В нем просят не предоставлять Испании права организации международных соревнований, если спортсмены из Косово не получат возможности использовать собственный гимн и флаг. Иначе чем вмешательством во внутренние дела пиренейского королевства назвать это сложно. В МИД Испании отметили, что спортсмены Косово допускаются на все соревнования под знаменем их собственного Национального олимпийского комитета. По словам представителя внешнеполитического ведомства, принимающая сторона в знак уважения была готова даже поднять флаг Косово и сыграть его гимн, если бы представитель непризнанной республики одержал победу на чемпионате мира по карате.

В последние годы спорт уже неоднократно становился заложником политических игр. Вспомним, какое давление оказывалось на олимпийскую сборную Россию. Некоторые, в том числе и члены МОК, требовали даже не допустить ее до участия в Олимпиаде-2017.

Гренада отозвала признание Косово
В мире Европа Испания Спортивные организации МОК
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назвал условия участия России в Давосском форуме
Каноническая УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем
Епископы УПЦ посчитали невозможным присоединение к автокефалии
Меркель выступила за создание общеевропейской армии
Росавтодор разрешил укладку асфальта в дождь и мороз