Однако МОК посчитал, что косовары подверглись дискриминации. Там даже подготовили письмо, которое будет отправлено во все международные спортивные федерации. В нем просят не предоставлять Испании права организации международных соревнований, если спортсмены из Косово не получат возможности использовать собственный гимн и флаг. Иначе чем вмешательством во внутренние дела пиренейского королевства назвать это сложно. В МИД Испании отметили, что спортсмены Косово допускаются на все соревнования под знаменем их собственного Национального олимпийского комитета. По словам представителя внешнеполитического ведомства, принимающая сторона в знак уважения была готова даже поднять флаг Косово и сыграть его гимн, если бы представитель непризнанной республики одержал победу на чемпионате мира по карате.
В последние годы спорт уже неоднократно становился заложником политических игр. Вспомним, какое давление оказывалось на олимпийскую сборную Россию. Некоторые, в том числе и члены МОК, требовали даже не допустить ее до участия в Олимпиаде-2017.