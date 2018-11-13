Международный олимпийский комитет фактически потребовал от Испании признать Косово, угрожая запретом на проведение в стране крупных соревнований, таких как чемпионаты мира или Олимпийские игры. Конфликт возник после проведения в Мадриде чемпионата мира по карате. В нем принимала участие и сборная Косово, правда, спортсмены выступали под флагом Всемирной федерации карате (при этом на их форме была изображена аббревиатура собственной федерации).

Однако МОК посчитал, что косовары подверглись дискриминации. Там даже подготовили письмо, которое будет отправлено во все международные спортивные федерации. В нем просят не предоставлять Испании права организации международных соревнований, если спортсмены из Косово не получат возможности использовать собственный гимн и флаг. Иначе чем вмешательством во внутренние дела пиренейского королевства назвать это сложно. В МИД Испании отметили, что спортсмены Косово допускаются на все соревнования под знаменем их собственного Национального олимпийского комитета. По словам представителя внешнеполитического ведомства, принимающая сторона в знак уважения была готова даже поднять флаг Косово и сыграть его гимн, если бы представитель непризнанной республики одержал победу на чемпионате мира по карате.

В последние годы спорт уже неоднократно становился заложником политических игр. Вспомним, какое давление оказывалось на олимпийскую сборную Россию. Некоторые, в том числе и члены МОК, требовали даже не допустить ее до участия в Олимпиаде-2017.