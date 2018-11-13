Москвич купил новый iPhone за ванну мелких монет

В одном из московских магазинов мобильных гаджетов покупатель расплатился за новый iPhone XS большой кучей монет, которую он с помощью своих знакомых принес в ванне.

В Москве мужчина расплатился за iPhone целой ванной монет. Фото: Re:Store

Сумма, которую мужчина заплатил за смартфон, составила 100 тысяч рублей, рассказала представитель магазина Людмила Семушина на своей странице в Facebook. Этого хватило на то, чтобы приобрести флагманскую модель смартфона от Apple.

У официальных продавцов яблочной техники за 100,9 тысячи рублей можно купить iPhone XS с 256 гигабайтами памяти. На подсчет денег у сотрудников магазина ушло почти три часа. Сам магазин, как уточнила Людмила Семушина, находится на четвертом этаже здания.

Стоит отметить, что флешмоб, участники которого расплачиваются монетами за дорогие покупки, достаточно давно популярен на YouTube.