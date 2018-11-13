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Москвич купил новый iPhone за ванну мелких монет

13.11.2018,  
16:56
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Re:Store Фото: Re:Store
Фото: Re:Store

В одном из московских магазинов мобильных гаджетов покупатель расплатился за новый iPhone XS большой кучей монет, которую он с помощью своих знакомых принес в ванне.

В Москве мужчина расплатился за iPhone целой ванной монет. Фото: Re:Store

Сумма, которую мужчина заплатил за смартфон, составила 100 тысяч рублей, рассказала представитель магазина Людмила Семушина на своей странице в Facebook. Этого хватило на то, чтобы приобрести флагманскую модель смартфона от Apple.

У официальных продавцов яблочной техники за 100,9 тысячи рублей можно купить iPhone XS с 256 гигабайтами памяти. На подсчет денег у сотрудников магазина ушло почти три часа. Сам магазин, как уточнила Людмила Семушина, находится на четвертом этаже здания.

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Стоит отметить, что флешмоб, участники которого расплачиваются монетами за дорогие покупки, достаточно давно популярен на YouTube.

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