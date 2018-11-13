Нарисовались - не сотрешь: пять подвигов Стэна Ли

Вчера в почтенном возрасте 95 лет от нас ушел мощный старик Стэн Ли, главный человек мира комиксов, создатель и верховное божество (One-Above-All) вселенной Marvel. Неистощимо креативный весельчак, автор как минимум половины знаковых героев нарисованных историй, писатель, совершивший - простите за снулую банальность оборота - революцию в своем деле.

Не станем пересказывать сочную биографию мастера - об этом есть тома, в частности, переведенный не так давно на русский многополезный четырехсотстраничный "кирпич" Батчелора "Стэн Ли. Создатель великой вселенной Marvel". Остановимся на части наследия Ли - на его важнейших персонажах.

Человек-паук

Если брать эпичное противостояние Marvel - DC и первую тройку наиболее прославленных комикс-героев, тех, что знакомы даже людям, бесконечно далеким от этого сегмента культуры, места пьедестала распределились с перевесом к DC: им принадлежат Супермен и Бэтмен, тогда как Marvel щеголяет "лишь" Спайдерменом, Человеком-пауком. Самым молодым из троицы столпов и самым "инновационным". Что заключено в следующем: как единодушно отмечают исследователи, осевая "фишка" многих и многих придуманных Стэном персонажей - это их подчеркнутые человечность, приземленность, обыденность. Подверженность "обычным", нормальным, живым эмоциям.

Питер Паркер - типичный подросток из соседнего подъезда, в чем-то - лузер и недотыкомка, который приобрел сверхспособность и какое-то время не может сообразить, что теперь со всем этим внезапным багажом делать, как, что и куда верно направить и распределить.

Не говоря о том, что Спайдермен стал первым в истории жанра подростком-супергероем. Ведь до этого юношество было лишь на подхвате у зрелых, суровых мужиков в плащах и ярких плавках поверх трико.

Стоит ли удивляться непрекращающейся безумной популярности Человека-паука среди мужеполой молодежи - главных потребителей продукции?

Спайдера придумали Ли и также ныне покойный Стивен Дитко. Дебют - 1962 год, пятнадцатый выпуск Amazing Fantasy. При этом, как вспоминал Стэн, решающим толчком при создании Человека-паука стало якобы наблюдение им за ползающей по стене мухой. В те дни Ли мучительно соображал, каким бы мог стать подросток-супергерой, и тут эта муха, и - хлоп! - озарение.

Впрочем, Дитко не столь романтичен и рассказывал в интервью, что на создание Спайдермена Ли навели Человек-ястреб DC Comics и желание продолжить "насекомую" идею Человека-муравья и Осы (да, мы знаем, что пауки - не насекомые!).

Как бы там ни было, Ли придумал имя и общий концепт, Дитко - костюм, лого героя и "пускатель" паутины из запястий, и все заверте… Слава на молодого Питера обрушилась немедленно и шквально, и уже в 63-м на прилавках появился первый выпуск "сольника" - The Amazing Spider-Man.

С того момента и поныне Человек-паук - наиболее коммерчески успешная серия Marvel, ее талисман-маскот, а протагонист - самый известный и популярный персонаж компании, оказавший гигантское влияние на массовую культуру.

Примечательно, к слову, что Ли, которому страшно не нравились все подряд ранние экранные адаптации его историй в семидесятые, вплоть до полного разочарования в Голливуде тех лет, проклял и первый телесериал про Спайдермена, обозвав его последними словами и детсадовских фиглярством. Но фанаты съели и просили еще.

Люди Икс

"Люди Икс: Последняя битва". Фото: kinopoisk.ru

Команда мутантов Икс сформировалась в начале шестидесятых и уже задолго до истерии повальной толерантности бережно соблюдала расовое, гендерное и особенно видовое разнообразие. Плюс - инвалид на каталке. Авторы - Ли и Джек Кёрби.

Люди Икс первого созыва - Циклоп, Джин Грей, Зверь, Ангел и Ледяной Человек, которым в дебютном выпуске комикса (сентябрь 63-го) пришлось биться с Магнето. Далее - осевым антагонистом, собравшим собственную компашку паранормалов (Ртуть, Алая Ведьма, Жаба и Повелитель Разума).

Далее все это калейдоскопично менялось, извините за якобы каламбур, мутировало, дополнялось и развивалось чудовищными (в том числе - буквально) объемами, дробясь на серии и спиноффы - мир мутантов пользовался отменной востребованностью, и Marvel стриг купоны в три руки.

В чем революционность? Если Питер Паркер - первый в истории комиксов полноценный супергерой-подросток, то Люди Икс - первый коммерческий комикс, сердито и веско поднимающий проблемы разного рода нетерпимости, расизма, ущемлений по половой ориентации, по убеждениям, прочее безобразие.

Причем исследователи, как они это любят, глубоко копают, проводя параллели Профессор Икс - Мартин Лютер Кинг и Магнето - Малькольм Икс (чернокожий радикальный "духовный лидер"). Тогда как мутанты - это иные, которых "нормальные", обычные люди боятся, потому что не понимают, не принимают категорически и в этой связи то и дело пытаются линчевать. Или, на худой конец, изолировать.

Нашлось место и для тяжкой темы антисемитизма: Магнето - жертва нацистского Холокоста, и вопрос концентрационных лагерей для мутантов в выпусках комикса звучит. Как и красная строка идеи Магнето о создании собственного государства мутантов - по примеру Израиля.

То есть все очень, очень, очень сурово и серьезно.

Халк

"Мстители: Война бесконечности". Фото: kinopoisk.ru

Буйная глыба Халк сочинена Ли и все тем же Кёрби и впервые возбудила читателей в первом выпуске The Incredible Hulk в мае 62-го. При этом, по мнению Стэна, объяснение крепкой популярность героя достаточно простое: с точки зрения корневой, подножной психологии всем в какой-то момент хочется выпустить своего "внутреннего Халка", дать волю злу, гневу, ярости, раздражению, освободиться от переполняющей негативной энергии и, как цитирует Ли Батчелор, "никому не позволять собой помыкать". "Людям такое нравится", - говаривал Стэн, сладко улыбаясь.

Халк - "темная половина" доктора Роберта Брюса Бэннера, ученого, ставшего жертвой изобретенной им гамма-бомбы и с того момента нон-стоп стоящего на грани параноидальной паники, страшась, что монстр может вылезти из него в любой момент, и он не в состоянии процесс толком контролировать. Впрочем, по мере развития героя другими авторами базовые установки активно варьировали, включая диагностирование у бедняги шизофрении.

Сам же Ли называл Халка своим чудовищем Франкенштейна и големом - героем иудейской мифологии (занятно, что изначально в комиксе Халк был не зеленым, а серым, хотя связано это не с "идеологией", а с чисто техническим, производственным моментом). Тогда как помянутые исследователи комиксов склонны сравнивать явление Халка с явлением японской Годзиллы - эха немирного атома. Как напирают аналитики, монстр - отражение страхов перед ядерной энергетикой, радиацией и прочей "побочкой" опасных наук.

Да и Кёрби говорил, что их Халк - один из самых тревожных символов зари атомной эры: "Пока мы экспериментируем с радиоактивностью, неизвестно, что может случиться и чего наши достижения могут нам стоить".

Так что хотите вы этого или не хотите, но в основе своей Халк - не какая-то там развлекуха про горообразного парня, играючи проламывающего препятствия, а суть комикс-предостережение.

Фантастическая четверка

"Фантастическая четверка". Фото: kinopoisk.ru

Fantastic Four - первая официальная "марвеловская" команда супергероев и франшиза из Toп-3 компании - наряду с Людьми Икс и Спайдерменом. Создатели - Ли и Кёрби, дебют - "именной" комикс в ноябре 61-го.

Не будем, конечно, принижать демиургов, но своим появлением Четверка обязана… пресловутому вечному конкуренту Marvel, компании DC Comics: практически накануне, весной 1960-го, DC запустили свою Лигу Справедливости (Супермен + Бэтмен + Чудо-женщина + Флэш + Аквамен + Зеленый Фонарь и Марсианский охотник). Комиксы конкурентов получили хорошие продажи, и Marvel, держа нос по ветру, прореагировал чутко.

При этом ни Ли, ни Кёрби и не думали скрывать, что их Четверка - это где-то калька Лиги, но уже "супергерои новой эры": члены Четверки не старались скрыть свои настоящие личности, у них в команде был мутант, а часть сюжетных перипетий была посвящена - практически неслыханное доселе дело! - личныv "разборкам" героев меж собой, вплоть до бытового уровня.

Ведь они - не просто команда, но и семья: ученый Рид Ричардс - Мистер Фантастик, его девушка Сью Шторм - Невидимая Леди, брат Сью Джонни Шторм - Человек-факел и друг детства Рида Бен Гримм - Существо, способное "каменеть", превращаясь в создание невероятной силы.

А какие враги! Человек-крот, алхимик Диабло, Аннигилус, Галактус, пожиратель планет. И, конечно, Доктор Дум - один из величайших злодеев в истории комиксов.

Единственная ложка дегтя: уж очень неподфартило Fantastic Four с экранизациями.

Железный человек

"Железный человек". Фото: kinopoisk.ru

Iron Man - Илон Маск шестидесятых (дебют - весна 63-го, прообраз - сумасброд Говард Хьюз) и очередной своеобразный "ответ" Marvel, на этот раз - Бэтмену, супергерою без сверхспособностей. Бэтмен могуч посредством экипировки, тренировок и технических "примочек", тогда как магнат, изобретатель и рационализатор Энтони Старк - благодаря непрестанно совершенствуемому бронекостюму с обильным функционалом.

Как и Халк, Железный человек - это персонаж-символ, непростой, слоистый, на срезе истории: Ли придумал его на волне войны во Вьетнаме и так называемой Холодной войны - угрюмого противостояния СССР и Западного мира.

Как вспоминал Ли, однажды его посетила мысль создать персонажа, который бы вызывал у читателя максимум отторжения - оружейного барона, бонвивана и плейбоя, циничного промышленника, сколотившего бешеное состояние на армейских поставках. Которого можно было ненавидеть уже за сам факт существования такого типа. Причем - ведь это Стэн Ли! - без активного размежевания на черное и белое, с перспективой прорисовывать характер так, что в какой-то следующий момент публика начинает испытывать к Старку симпатии, и вот он уже - вуаля! - разящий щит на пути коммунистической угрозы, оказывается. И вместо сердца - пламенный мотор.

Кстати, позже Ли признается, что яростная антикоммунистическая "заточка" первых выпусков была не самой лучшей идеей, и переведет акценты на патриотическую составляющую персонажа, после и вовсе зайдя на излюбленные свои пажити "очеловечивания": психические проблемы, вредные зависимости, личная жизнь, так далее. Ведь, напомним, супергерои Сэна Ли - они почти как мы. Только супергерои.