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"Неприличные" пакеты возмутили интернет

13.11.2018,  
14:18
Текст:  Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Пользователь @_youhadonejob1 опубликовал в Twitter фотографию девушки с пакетом из магазина нижнего белья. Необычный снимок разлетелся по Сети и стал вирусным.

"Пришлось присмотреться дажды", - пописал пост автор.

Запись набрала почти тысячу лайков и более 250 репостов. На снимке запечатлена девушка с пакетом, на котором изображено фото модели в белье. Создается оптическая иллюзия, что незнакомка забыла надеть брюки перед тем, как выйти на улицу.

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Пользователи соцсети признались в комментариях, что им тоже показалось, что на фото попала девушка в нижнем белье. Многие отметили, что никогда не взяли бы такой пакет в магазине.

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