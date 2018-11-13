"Неприличные" пакеты возмутили интернет

Пользователь @_youhadonejob1 опубликовал в Twitter фотографию девушки с пакетом из магазина нижнего белья. Необычный снимок разлетелся по Сети и стал вирусным.

Had to look twice. pic.twitter.com/u2PRw218k6 — You Had One Job (@_youhadonejob1) 11 ноября 2018 г.

"Пришлось присмотреться дажды", - пописал пост автор.

Запись набрала почти тысячу лайков и более 250 репостов. На снимке запечатлена девушка с пакетом, на котором изображено фото модели в белье. Создается оптическая иллюзия, что незнакомка забыла надеть брюки перед тем, как выйти на улицу.

Пользователи соцсети признались в комментариях, что им тоже показалось, что на фото попала девушка в нижнем белье. Многие отметили, что никогда не взяли бы такой пакет в магазине.