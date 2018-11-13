Обнаружено неизвестное стихотворение белорусского поэта Богдановича

Ученые-литературоведы Беларуси и России объявили о находке неизвестного стихотворения классика белорусской литературы Максима Богдановича. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на открытии экспертно-медийного форума "Молодые ученые как приоритет Союзного государства" в Москве.

Максим Богданович (1891-1917) считается одним из создателей современного литературного белорусского языка. Он внес огромный вклад в литературу, занимаясь переводами Овидия, Горация и французского поэта Поля Верлена. Он также работал над концепцией истории развития белорусской литературы от древности до начала XX столетия. Существует только один прижизненный сборник произведений Богдановича "Венок", изданный в типографии Мартина Кухты на деньги Ивана Луцкевича и Марии Магдалены Радзивилл тиражом 2 тысячи экземпляров в 1914 году.

Максим Богданович написал такие знаменитые произведения, как "Потерянный лебедь" и стихотворение "Погоня", которое стало национальным гимном. В 1991 году имя Максима Богдановича внесли в календарный список ЮНЕСКО "Годовщины выдающихся лиц и событий". Подобные находки в литературном мире не редкость. Например, в бумагах автора "Заводного апельсина" Энтони Берджесса нашли ранее не публиковавшийся рассказ "Хорошо бы если" (Chance Would Be A Fine Thing), над которым писатель работал предположительно в 1965 году. Только в 2010 году этот рассказ обнаружил глава Международного фонда Энтони Берджесса Эндрю Бисуэлл. "Хорошо бы если" - это история о двух женщинах, которые пытаются использовать карты таро, чтобы предугадать исход скачек. Предполагается, что писатель неоднократно предлагал этот рассказ литературным журналам, однако ни один из них не согласился напечатать текст.

А в 2016 году британский журнал The Strand опубликовал рассказ "Потолок с призраками" знаменитого фантаста Герберта Уэллса ("Машина времени", "Война миров"). Редактор журнала Эндрю Джулли обнаружил ранее неизвестное произведение писателя, когда разбирал архив автора в Иллинойском университете, и предположил, что Уэллс написал этот рассказ в 1890-х. Тогда же была написана и знаменитая "Красная комната".

Редактору The Strand повезло сделать еще одну удивительную находку: в архиве Принстонского университета он обнаружил состоящий из восьми тысяч слов рассказ "Лихорадка" (Temperature) Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Произведение датируется июлем 1939 года и представляет собой не черновой вариант, но уже готовый к печати экземпляр. Джулли уверен, что рассказ так и не был опубликован из-за возникших разногласий Фицджеральда с литературным агентом.