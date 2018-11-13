Опрос: 24 процента россиян не пользуются интернетом

Больше половины россиян ежедневно выходят в интернет. При этом никогда им не пользуется почти четверть респондентов. Такие данные обнародовал во вторник "Левада-центр".

Результаты исследования показывают, что за последние годы количество ежедневных пользователей интернета увеличилось. Так, опрос 2015 года свидетельствовал, что ежедневно выходят в глобальную сеть 41% россиян. В этом году число ежедневных пользователей достигло 57%.

В то же время, по данным социологов, в России сократилось число тех, кто редко пользуется интернетом. В 2015 году несколько раз в неделю выходили в Сеть 19%, а в 2018 - уже 12%.

Опрос также показал, что никогда не пользуются интернетом 24% россиян. С 2015 года их доля тоже сократилась - раньше 30% респондентов отвечали, что не выходят в Сеть.

Меньше всего пользуются интернетом люди старше 55 лет - среди них ежедневно подключаются к Сети только 25%. Зато среди молодежи подавляющее большинство - регулярные пользователи интернета. Так, среди респондентов от 18 до 24 лет ежедневно выходят в Сеть 90%. После 25 лет этот показатель составляет уже 83%, а после 40 лет - 60%.