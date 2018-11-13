Организатора незаконной миграции в Греции приговорили к 290 годам тюрьмы

К беспрецедентно большому сроку тюремного заключения - 290 лет - приговорен в Греции глава преступной группы, занимавшейся нелегальным провозом мигрантов, передает РИА Новости сообщение издания "Эфимерида тон синтактон". Еще два его сообщника получили 69 и 36 лет тюрьмы соответственно.

По данным обвинения, многонациональная преступная группа - возглавлял ее грузин, а в составе были еще грек и молдаване - организовала девять перевозок мигрантов-нелегалов из Турции в Салоники и в Афины.

Отследить трафик удалось после резонансного ДТП в городе Родопи, где погиб мигрант-иракец.