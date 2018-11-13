Пенс и Абэ обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова

Вице-президент США Майкл Пенс во вторник начинает официальное турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Первым в программе значится визит в Токио, где состоятся переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Главной темой встречи станет денуклеаризация Корейского полуострова.

Япония также рассчитывает обсудить возможность расширения сотрудничества и совместных японо-американских инвестиций для продвижения торговли в Индо-Тихоокеанском регионе. Во время визита в Токио вице-президент США также встретится с вице-премьером, министром финансов Японии Таро Асо, пишет ТАСС.

По словам генерального секретаря японского кабинета министров Есихидэ Суга, визит Пенса в Японию - это "хорошая возможность перед саммитами АСЕАН и АТЭС подтвердить двустороннее взаимодействие по различным общим темам, включая Северную Корею".

После Токио Майкл Пенс отправится в Сингапур для участия в Восточноазиатском саммите. Затем посетит Папуа - Новую Гвинею, где пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Пенса в его турне сопровождает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.