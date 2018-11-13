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Перезапуск комедийного сериала "Альф" отменили

НОВОСТЬ13.11.2018, 18:31
Текст:   Козьма Лоханкин

Перезапуск "Альфа" отменяется.

Фото: kinopoisk.ru
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Возрождение культового ситкома про обаятельного пожирателя кошек с другой планеты не состоится из-за отсутствия интереса со стороны предполагаемых инвесторов.

"Кошки по всему миру могут вздохнуть с облегчением: я слышал, что предполагаемая перезагрузка не продвигается вперед, так как проект не смог привлечь потенциального покупателя", - приводит "Газета.ru" слова журналиста Майкла Аусиелло.

Ранее сообщалось, что популярная многосерийная комедия, выходившая с 1986-го по 1990 год, получит продолжение.

Проект находился на самой ранней стадии разработки, поэтому студия WB не успела найти сценариста или продюсера.

В новых сериях Альф должен был отправиться в другую семью.

В сентябре этого года умер один из создателей "Альфа", "М.Э.Ш." и "Улицы Сезам" Тэд Мамфорд.

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