Перезапуск комедийного сериала "Альф" отменили

Перезапуск "Альфа" отменяется.

Возрождение культового ситкома про обаятельного пожирателя кошек с другой планеты не состоится из-за отсутствия интереса со стороны предполагаемых инвесторов.

"Кошки по всему миру могут вздохнуть с облегчением: я слышал, что предполагаемая перезагрузка не продвигается вперед, так как проект не смог привлечь потенциального покупателя", - приводит "Газета.ru" слова журналиста Майкла Аусиелло.

Ранее сообщалось, что популярная многосерийная комедия, выходившая с 1986-го по 1990 год, получит продолжение.

Проект находился на самой ранней стадии разработки, поэтому студия WB не успела найти сценариста или продюсера.

В новых сериях Альф должен был отправиться в другую семью.

В сентябре этого года умер один из создателей "Альфа", "М.Э.Ш." и "Улицы Сезам" Тэд Мамфорд.