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13.11.2018 17:37
Рубрика: Экономика

Чихал на начальство

Из-за страха лишиться места три четверти россиян ходят на работу больными
Три четверти россиян (77 процентов), если подхватывают вирусные или простудные заболевания, не оформляют больничные листы, а ходят больными на работу. Это показал опрос, проведенный порталом Rabota.ru, в котором приняли участие шесть тысяч респондентов.
Большая часть здорового персонала нейтрально относится к чихам коллег. Фото: photoxpress Большая часть здорового персонала нейтрально относится к чихам коллег. Фото: photoxpress
Большая часть здорового персонала нейтрально относится к чихам коллег. Фото: photoxpress

Только восемь процентов опрошенных признались, что всегда болеют дома. Еще семь процентов договариваются со своими работодателями о том, что будут работать в дни болезни из дома. И еще восемь процентов утверждают, что не болеют, занимаются спортом, пьют витамины, а в случае чего отпрашиваются на один-два дня за счет отпуска или меняются сменами с напарниками. Остальные идут в офисы или на производство вне зависимости от самочувствия, наличия кашля или температуры.

Откуда у россиян такой "трудоголизм"? Говоря о причинах, респонденты жаловались на страх потерять работу, низкооплачиваемые больничные и большие потери в зарплате.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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А также отмечали, что их некому заменить, поскольку на работе нет специалиста, который мог бы выполнить их обязанности.

Среди комментариев, которые оставляли опрошенные, были и такие: "Прошлую неделю отболела, сегодня уволили. Вот так".

Отношение к коллегам, которые приходят на работу больными, в большинстве случаев нейтральное. Об этом сказали 70 процентов участников опроса. А вот 22 процента относится к этому резко отрицательно.

Кстати, почти никто из опрошенных не обманывает своих работодателей - покупали больничные для решения личных проблем только пять процентов опрошенных.

Только восемь процентов опрошенных признались, что всегда болеют дома и лечатся как положено

Тем временем, по мнению главного научного сотрудника ФГБУ "Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России" Галины Тарасовой, ходить на работу с вирусными и простудными инфекциями очень опасно как для самих заболевших, так и для окружающих их людей, ведь подхватить от них вирус могут не только коллеги по работе, но и соседи в транспорте. Особенно, если человек чихает и кашляет, "раскидывая" свои инфекции на много метров вокруг. Сам же заболевший может получить осложнение в виде развития отитов, синуситов, трахеитов, бронхитов, пневмонии. В некоторых случаях осложнения могут затронуть не только область "ухо-горло-нос", но и внутренние органы.

Экономика Работа Занятость Правила выдачи и оплаты больничного
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