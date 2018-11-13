Почти 100 рабов освободили в Одесской области

Украинские правоохранительные органы освободили 94 человека, которых держали в рабстве и заставляли работать на сельскохозяйственном предприятии в Одесской области.

"Прокуратурой города Киева совместно со столичным Управлением по борьбе с торговлей людьми задержаны 13 участников преступной группы, которые удерживали в неволе 94 человека, заставляя их бесплатно работать на тяжелых работах", - указано на странице прокуратуры Киева в Facebook.

Сообщается, что работали освобожденные люди на семейную пару - гражданина Грузии и гражданку Украины.