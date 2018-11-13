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13.11.2018 17:01
Рубрика: Общество

Капля в море

Повышены штрафы за загрязнение вод
Текст: Елена Березина
Ужесточено административное наказание за нарушения при использовании зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Президент подписал поправки в КоАП, направленные на предотвращение случаев заболеваний, связанных с питьевой водой ненадлежащего качества.

Основные причины несоответствия водоисточников санитарно-эпидемиологическим требованиям - сброс неочищенных либо недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты (реки и озера) и отсутствие зон санитарной охраны. 71 процент водоисточников не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям по причине отсутствия зон санитарной охраны.

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
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Теперь штрафы за нарушения дифференцируют в зависимости от зоны охраны. Самые маленькие штрафы будут в третьем поясе (3-5 тысяч рублей для граждан, 10-15 тысяч - для должностных лиц, 300-500 тысяч - для организаций). За нарушение во втором поясе штрафы больше, а самые высокие штрафы введены за нарушения в первом поясе зоны санитарной охраны: до 20 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для организаций. ИП и юрлицам также грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"Основной проблемой водоснабжения является изношенная инфраструктура и отсутствие постоянного контроля за работой водоканалов. Можно сколько угодно повышать штрафы, но пока не будет установлен постоянный контроль за водоканалами, это системно проблему не решит, - полагает модератор тематической площадки ОНФ "Экология" Дмитрий Миронов. - При разовых проверках водоканалы будут включать очистные сооружения на полную мощность, проверяющие службы никаких нарушений не увидят, но как только инспектор покинет объект, за его дверями может происходить все, что угодно, и мы без дистанционного контроля никак не сможем это узнать".

Фото: depositphotos.com
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В этом году ОНФ запустил мониторинг водоканалов по использованию ими технологий по очистке сточных вод, а также по состоянию инфраструктуры. Уже сейчас можно сказать, что большинство водоканалов не всегда добросовестно исполняет свои функции. "15 процентов от платежей, которые граждане производят за услугу "водоотведение", должно идти на очистку сточных вод, но делают это водоканалы или нет, никто проверить не может. Получается, что более 200 миллиардов рублей, ежегодно идущих владельцам водоканалов по всей стране, никак не контролируется", - добавляет Миронов.

Общество Экология Президент Канцелярия Законопроекты и комментарии Комментарии к документам
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