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13.11.2018 20:06
Рубрика: Власть

Пушков: Давос без России перестанет быть всемирным форумом

Текст: Галина Мисливская

Если российская сторона откажется от участия в экономическом форуме в Давосе, он перестанет быть всемирным, считает глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Так он прокомментировал слова премьер-министра России Дмитрия Медведва о том, что российские чиновники и руководители госкомпаний не поедут в Давос, если организаторы не пересмотрят свое отношение к бизнесменам из РФ.

По мнению Пушкова, эта ситуация похожа на историю с ПАСЕ, где Россия не работает уже четыре года из-за политических санкций. "Давос теряет Россию. Не думаю, что это выгодно форуму: он перестанет быть всемирным", - написал сенатор в Twitter.

Напомним, ранее организаторы Давосского форума отказали в участии в мероприятии трем его постоянным участникам - Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину, - сославшись на американские санкции, наложенные на бизнесменов.

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