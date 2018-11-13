Пушков: Порошенко признал "подлинное состояние" Украины

Петр Порошенко решил признать "подлинное состояние" Украины. Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова украинского президента, назвавшего свою страну одной из беднейших в Европе.

При этом парламентарий отметил, что до 2014 года Украина находилась на "вполне приличном уровне" развития, а нынешнее ее состояние является расплатой за Майдан, государственный переворот, "европейский путь", потерю Крыма, разрыв с РФ и русофобию.

"У всего есть цена", - подытожил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике.

Согласно данным МВФ, на сегодняшний день Украина является беднейшей страной в Европе.