Пушков: Порошенко признал "подлинное состояние" Украины

Петр Порошенко решил признать "подлинное состояние" Украины. Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова украинского президента, назвавшего свою страну одной из беднейших в Европе.
При этом парламентарий отметил, что до 2014 года Украина находилась на "вполне приличном уровне" развития, а нынешнее ее состояние является расплатой за Майдан, государственный переворот, "европейский путь", потерю Крыма, разрыв с РФ и русофобию.
"У всего есть цена", - подытожил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике.
Согласно данным МВФ, на сегодняшний день Украина является беднейшей страной в Европе.
Одна из беднейших стран Европы: Порошенко решился признать подлинное состояние Украины. Кстати, в предмайданные годы Украина была на вполне приличном уровне. Такова цена майдана, госпереворота, «европейского пути», утраты Крыма, разрыва с Россией и русофобии. У всего есть цена.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 ноября 2018 г.