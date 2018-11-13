Путин дал старт строительству культурного центра РФ в Сингапуре

Новости

Песков рассказал о правилах планирования поездок Путина и Медведева 15:20
Ребенок "заминировал" школу в Москве 15:17
ОПЕК заявила о постсоветском рекорде добычи нефти в России 15:15
В Совфеде предложили ввести туристический сбор в исторических поселениях 15:15
Арт-директор Louis Vuitton застряла в Иркутске из-за аварийного Boeing 15:12
Названы регионы России с самыми дешевыми билетами в кино 15:11
Смольный объяснил, как на складах сгнили лекарства за 333 млн рублей 15:08
Три европейские страны увидят спектакль "Анна Каренина" 14:55
Собянин назначил глав управ четырех московских районов 14:54
В Лужниках прошел показ коллекции Bosco Fresh Осень/Зима 2018-2019 14:53
В Уфе завели дело после сообщений о просроченном инсулине в больнице 14:53
В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на бензин 14:50
В Италии сдается замок за 100 евро 14:45
Во Владимире уволили замгубернатора по ЖКХ 14:44
Житель Ялты осужден за изготовление взрывных устройств 14:36
Десятки машин столкнулись на трассе между Ростовом и Краснодаром 14:32
Лукашенко назначил бывшего вице-премьера послом в России 14:28
Госдума приостанавливает выплаты по советским вкладам 14:28
В Калининграде экс-главу водоканала заподозрили в хищении 64 млн 14:28
Ford начал поставлять запчасти из России в Европу 14:28
Меценаты получат льготы по налогам 14:24
Телеканалам оставят часть аналоговых частот 14:24
Опрос: 24 процента россиян не пользуются интернетом 14:20
Новых вице-мэров Симферополя назначат в пятницу 14:15
Синоптики рассказали, когда в Москве установится снежный покров 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что наследника могут признать недостойным
Верховный суд разъяснил, за что наследника могут признать недостойным
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
13.11.2018 13:28
Рубрика: Власть

Путин дал старт строительству культурного центра РФ в Сингапуре

Текст: Александра Белуза (Сингапур)
Фото: Константин Завражин
Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Сингапур. Во вторник, 13 ноября, президент России встретился с президентом Сингапура, а также заложил "первый камень" в основание Российского культурного центра и православного храма.

По пути из аэропорта гостей города-государства встречают плакаты "Let’s make Singapur our Garden" ("Превратим город в сад"), которые явно резонируют с известным американским лозунгом "Make America Great Again" ("Вернем Америке былое величие"). Сингапур действительно утопает в зелени и в цветах, которые здесь высажены, кажется, повсюду.

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Сингапур

Обязательным элементом официальных визитов является протокольная церемония в президентском дворце "Истана", который помимо своей величественной архитектуры колониальных времен интересен еще и садами. Произрастающие здесь редкие виды растений позволяют назвать парк еще одним "Ботаническим садом" города.

Во дворце "Истана" президент России встретился с президентом Республики Сингапур Халимой Якоб, которая была избрана на этот пост в 2017 году и стала первой женщиной-президентом в этой стране.

После беседы Владимир Путин и Халима Якоб отправились в сквер на улице Рангун Роуд и приняли участие в церемонии закладки "первого камня" в основание Российского культурного центра. Это еще один шаг по продвижению русского языка в Юго-Восточной Азии.

"В текущем году мы отмечаем 50-летие установления дипломатических отношений между Россией и Сингапуром", - напомнил на церемонии глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы видим растущий интерес сингапурских граждан к истории и культуре России", - также отметил Лавров, выразив уверенность, что возведение на сингапурской земле российского культурно-храмового комплекса расширит гуманитарное сотрудничество стран.

СМИ: Абэ надеется встретиться с Путиным в Сингапуре

На территории Российского культурного центра будет возведен храм Успения Пресвятой Богородицы. Чин освящения закладного камня в присутвии двух президентов провел архиепископ Солнечногорский Сергий.

Оператором проекта выступает Россотрудничество, участок земли под строительство общей площадью в 33 сотки предоставлен в аренду на 30 лет.

"Здесь разрешено построить помещение общей площадью 4,6 тыс. кв. метров с учетом этажности, из них пятую часть разрешается отвести на духовные цели", - рассказал журналистам замруководителя Россотрудничества Михаил Брюханов.

По его словам, основными задачами культурного центра станут гуманитарное сопровождение экономической деятельности, увеличение возможностей для граждан Сингапура по изучению русского языка. Центр также предполагает изучение местного языка, местных обычаев и нашими соотечественниками для лучшей интеграции в общество, отметил Брюханов.

Строительство будет вестись на принципах государственно-частного партнерства.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Юго-Восточная Азия Сингапур Президент РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о правилах планирования поездок Путина и Медведева
В Совфеде предложили ввести туристический сбор в исторических поселениях
В Госдуме прокомментировали ситуацию с невостребованными вкладами
Эксперт оценил планы ускорить процесс взимания штрафов ГИБДД
Глава ФНПР объяснил рост налоговой нагрузки на россиян