Путин дал старт строительству культурного центра РФ в Сингапуре

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Сингапур. Во вторник, 13 ноября, президент России встретился с президентом Сингапура, а также заложил "первый камень" в основание Российского культурного центра и православного храма.

По пути из аэропорта гостей города-государства встречают плакаты "Let’s make Singapur our Garden" ("Превратим город в сад"), которые явно резонируют с известным американским лозунгом "Make America Great Again" ("Вернем Америке былое величие"). Сингапур действительно утопает в зелени и в цветах, которые здесь высажены, кажется, повсюду.

Обязательным элементом официальных визитов является протокольная церемония в президентском дворце "Истана", который помимо своей величественной архитектуры колониальных времен интересен еще и садами. Произрастающие здесь редкие виды растений позволяют назвать парк еще одним "Ботаническим садом" города.

Во дворце "Истана" президент России встретился с президентом Республики Сингапур Халимой Якоб, которая была избрана на этот пост в 2017 году и стала первой женщиной-президентом в этой стране.

После беседы Владимир Путин и Халима Якоб отправились в сквер на улице Рангун Роуд и приняли участие в церемонии закладки "первого камня" в основание Российского культурного центра. Это еще один шаг по продвижению русского языка в Юго-Восточной Азии.

"В текущем году мы отмечаем 50-летие установления дипломатических отношений между Россией и Сингапуром", - напомнил на церемонии глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы видим растущий интерес сингапурских граждан к истории и культуре России", - также отметил Лавров, выразив уверенность, что возведение на сингапурской земле российского культурно-храмового комплекса расширит гуманитарное сотрудничество стран.

На территории Российского культурного центра будет возведен храм Успения Пресвятой Богородицы. Чин освящения закладного камня в присутвии двух президентов провел архиепископ Солнечногорский Сергий.

Оператором проекта выступает Россотрудничество, участок земли под строительство общей площадью в 33 сотки предоставлен в аренду на 30 лет.

"Здесь разрешено построить помещение общей площадью 4,6 тыс. кв. метров с учетом этажности, из них пятую часть разрешается отвести на духовные цели", - рассказал журналистам замруководителя Россотрудничества Михаил Брюханов.

По его словам, основными задачами культурного центра станут гуманитарное сопровождение экономической деятельности, увеличение возможностей для граждан Сингапура по изучению русского языка. Центр также предполагает изучение местного языка, местных обычаев и нашими соотечественниками для лучшей интеграции в общество, отметил Брюханов.

Строительство будет вестись на принципах государственно-частного партнерства.