Путин и Трамп не обсуждали в Париже возможный обмен визитами

Президенты России и США не обсуждали во Франции возможный обмен визитами. Речь шла только о переговорах в Аргентине, на полях саммита G20.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Только договорились подробно, обстоятельно поговорить, возможно, в Аргентине, - цитирует ТАСС слова Пескова.

Как накануне подтвердили в Кремле, Владимир Путин и Дональд Трамп в следующий раз встретятся в Аргентине. В Париже лидеры условились, что будут ориентироваться на G20.

Саммит G20 в Аргентине пройдет 30 ноября - 1 декабря.

Напомним, в минувшие выходные в рамках мероприятий в честь векового юбилея окончания Первой мировой войны в Париже состоялась беседа президентов РФ и США. Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались вкратце и конкретные темы - например, ДРСМД - не обсуждали.