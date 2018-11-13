Экономика
13.11.2018 18:16
Текст: Антон Валагин (Брянск)

Брянский камамбер и бри пойдут в Беларусь и Китай

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Брянская сыродельная компания намерена поставлять сыры камамбер и бри собственного производства в Беларусь, Казахстан и Китай.

Фото: Николай Гагарин
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- Мы сейчас проходим аккредитацию Россельхознадзора, которая даст нам выход в страны Единого таможенного союза: Белоруссию и Казахстан, - рассказал РИА Новости руководитель проекта Константин Малыхин.

Его компания с 2017 года выпускает камамбер и бри, а в сентябре запустила в производство сыр бресс блю с голубой плесенью. Мощность завода около 60 тонн в месяц.

Заинтересовался брянскими сырами и Китай.

- Мы были партнером экономического форума в Санкт-Петербурге и угощали нашим сыром в вип-гостиной. Там была китайская делегация, она заинтересовалась, - рассказал Малыхин.

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