Брянский камамбер и бри пойдут в Беларусь и Китай

Брянская сыродельная компания намерена поставлять сыры камамбер и бри собственного производства в Беларусь, Казахстан и Китай.

- Мы сейчас проходим аккредитацию Россельхознадзора, которая даст нам выход в страны Единого таможенного союза: Белоруссию и Казахстан, - рассказал РИА Новости руководитель проекта Константин Малыхин.

Его компания с 2017 года выпускает камамбер и бри, а в сентябре запустила в производство сыр бресс блю с голубой плесенью. Мощность завода около 60 тонн в месяц.

Заинтересовался брянскими сырами и Китай.

- Мы были партнером экономического форума в Санкт-Петербурге и угощали нашим сыром в вип-гостиной. Там была китайская делегация, она заинтересовалась, - рассказал Малыхин.