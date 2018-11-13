Лефортовский районный суд столицы продлил еще на три месяца, до 17 февраля 2019 года, срок содержания под стражей Сергею Хачатурову - одному из бывших руководителей "Росгосстраха".

Судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле секретной информации. Журналистов пустили только на оглашение резолютивной части решения.

Бизнесмен Хачатуров был задержан и арестован весной этого года. Изначально ему инкриминировалась часть 4 статьи 160 УК ("Растрата"), но в августе обвинение было переквалифицировано на часть 4 статьи 159 УК ("Мошенничество в особо крупном размере"). Речь идет о 5 миллиардах рублей, которые исчезли. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сергей Хачатуров - брат бывшего основного владельца "Росгосстраха" Данилы Хачатурова.

В 2016 году в документах компании Сергей Хачатуров указывался как конечный бенефициар холдинга, у которого тогда находилось в собственности более половины акций "Росгосстраха".

Суд 13 ноября продлил срок домашнего ареста Надежде Клепальской - бывшему акционеру Росгосстрах банка.

Ее и еще нескольких участников преступной группы подозревают в хищении денег у дочерней компании. Эту криминальную историю связывают с делом в отношении бывших руководителей "Росгосстраха". Клепальскую подозревают в хищении миллиардов рублей под видом продажи акций. Сотрудники ФСБ задержали ее 17 апреля, после чего допрашивали. В тот же день был задержан Хачатуров.