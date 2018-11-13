Новости

Компания "Нафтогаз Украины" сообщила о долгах 22 теплосетей 22:01
В Москве организуют экскурсию по местам, связанным с жизнью Солженицына 21:59
В МИД ответили на обвинения Госдепа в срыве мирного процесса в Афганистане 21:40
Задержан москвич, похитивший детей у экс-жены и угнавший такси 21:38
СМИ: В Париже сняли запрет на аккредитацию телеканала RT 21:09
СМИ: Вертолеты коалиции вывезли сирийских боевиков 21:06
Каноническая УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем 20:57
Телекомпания CNN подала в суд на Трампа 20:45
Пушков: Давос без России перестанет быть всемирным форумом 20:06
В Думу внесен законопроект о праве врио главы региона назначать сенатора 20:03
Ночью перекроют Ярославское шоссе 20:03
В Петербурге УК незаконно собрала с жильцов десятки миллионов рублей 19:55
Меркель выступила за создание общеевропейской армии 19:54
Видео: сын Уилла Смита признался, что он гей, и представил "любовника" 19:40
Волгоградский школьник попытался пронести в класс холодное оружие 19:33
Находка в древнем янтаре подтвердила теорию эволюции Дарвина 19:07
В Белгороде умер жирафенок из Калининграда 19:05
Число просроченных ипотечных кредитов в РФ упало до исторического минимума 19:04
В Китае под землей найдено неизвестное науке существо 19:04
Земфирой занялись судебные приставы 18:58
Стала известна дата премьеры финала "Игры престолов" 18:39
Перезапуск комедийного сериала "Альф" отменили 18:31
УПЦ считает невозможным свое присоединение к автокефалии 18:30
Порошенко не приехал на встречу с епископами канонической УПЦ 18:28
Брянский камамбер и бри пойдут в Беларусь и Китай 18:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
13.11.2018 21:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

След ведет в офшоры

Экс-замглаве "Росгосстраха" продлили срок
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7718 (255)
Лефортовский районный суд столицы продлил еще на три месяца, до 17 февраля 2019 года, срок содержания под стражей Сергею Хачатурову - одному из бывших руководителей "Росгосстраха".

Судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле секретной информации. Журналистов пустили только на оглашение резолютивной части решения.

Бизнесмен Хачатуров был задержан и арестован весной этого года. Изначально ему инкриминировалась часть 4 статьи 160 УК ("Растрата"), но в августе обвинение было переквалифицировано на часть 4 статьи 159 УК ("Мошенничество в особо крупном размере"). Речь идет о 5 миллиардах рублей, которые исчезли. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Мосгорсуд оставил под арестом экс-прокурора Башкирии

Сергей Хачатуров - брат бывшего основного владельца "Росгосстраха" Данилы Хачатурова.

В 2016 году в документах компании Сергей Хачатуров указывался как конечный бенефициар холдинга, у которого тогда находилось в собственности более половины акций "Росгосстраха".

Суд 13 ноября продлил срок домашнего ареста Надежде Клепальской - бывшему акционеру Росгосстрах банка.

Ее и еще нескольких участников преступной группы подозревают в хищении денег у дочерней компании. Эту криминальную историю связывают с делом в отношении бывших руководителей "Росгосстраха". Клепальскую подозревают в хищении миллиардов рублей под видом продажи акций. Сотрудники ФСБ задержали ее 17 апреля, после чего допрашивали. В тот же день был задержан Хачатуров.

Происшествия Правосудие Суд Компании Финансы Росгосстрах Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назвал условия участия России в Давосском форуме
Каноническая УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем
УПЦ считает невозможным свое присоединение к автокефалии
Меркель выступила за создание общеевропейской армии
Росавтодор разрешил укладку асфальта в дождь и мороз