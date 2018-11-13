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13.11.2018 15:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Испанский визовый центр в Москве возобновил работу

Испанский визовый центр BLS в Москве восстановил свою работу. Офисы компании уже открыты. В связи с тем, что некоторое время они не работали, в центре намерены увеличить часы работы сегодня и завтра.

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- Компания намерена увеличить часы работы с общественностью сегодня и завтра, чтобы обслужить без каких-либо дополнительных затрат для заявителей и тех людей, которым было назначено на сегодня. Ситуация нормализуется, - сообщает ТАСС со ссылкой на консульство Испании.

Напомним, ранее сообщалось о том, что визовый центр Испании BLS в Москве временно закрыт в связи с непредвиденными обстоятельствами. Некоторые СМИ рассказали о том, что закрытие центра связано с обысками, однако, как пишет KP.Ru, обыски не имеют никакого отношения к самому центру. Подробности происходящего не приводятся. Отметим, что до сих пор при заходе на официальный сайт визового центра появляется сообщение о том, он временно закрыт.

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