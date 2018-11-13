Jamiroquai приедут в Москву с новым альбомом

Один из наиболее ярких представителей британского эйсид-джаза, музыкальный коллектив Jamiroquai сыграет 13 ноября в спорткомплексе "Олимпийский".

В 1993 году коллектив из Британии ворвался в мейнстрим с мускулистым джаз-фанком и звонким вокалом Джей Кея, любителя причудливых шляп. Именно с него был срисован маскот группы - силуэт мальчишки с рогами. Спустя три года Jamiroquai вновь потрясли мир клипом на Virtual Insanity, в котором вокалист группы лавировал среди движущейся мебели в хай-тек-интерьерах, истекающих кровью. Это видео предсказало эпоху интернета.

С тех пор Jamiroquai только зацементировали статус главной группы жанра. Джей Кей с его пластичностью и безумными головными уборами стал одним из лучших фронтменов поколения, а на концертах коллектив умудряется играть свои песни в несколько раз лучше, чем в студии.

В прошлом году группа выпустила свой седьмой альбом Automation с прыгучими ритмами и диско-припевами, и в "Олимпийском" прозвучат треки с новой пластинки. Впрочем, концерты Jamiroquai достойны посещения и сами по себе: их музыка просто создана для того, чтобы превратить заполненный публикой зал в огромный танцпол.