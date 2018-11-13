Цены на прокат автомобилей в "народном каршеринге" Москвы снизились до рекордных значений. Как рассказал "РГ" гендиректор одной из крупнейших фирм автопроката Александр Ладыгин, минимальная цена суточной аренды снизилась с начала года с 800 до 500 руб. При этом собственники машин получили возможность "отбить" их полную стоимость за 10 месяцев.

Самой дешевой машиной "народного каршеринга" стал "ВАЗ-2107". За 500 руб. его можно взять при условии аренды от трех суток. При этом пробег не ограничен. Случай с "семеркой" отражает тенденцию рынка, считает Ладыгин. Цены снизились и на прокат иномарок. С начала года средняя стоимость аренды городских машин эконом-класса вроде Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda Rapid снизилась с 1 800 до 1 400 руб. за сутки. Есть и более дешевые варианты. Самой бюджетной иномаркой с автоматической коробкой передач в московском "народном каршеринге" считается Renault Megane с суточной ставкой 900 руб., а с "механикой" - Daewoo Nexia за 850 руб.

По оценкам оператора, цены падают, потому что растет предложение. Каждую неделю москвичи добавляют в базу проката по 100-150 личных машин, а общее число авто в "народном каршеринге" превысило 7 тысяч. Как сообщил Ладыгин, москвичи в основном сдают машины, чтобы они не простаивали и приносили прибыль. Более того, некоторые автовладельцы вообще считают аренду личного авто единственным своим заработком. Основания для такого расчета есть. По подсчетам сотрудников оператора, если машина все время будет в аренде, то каждый месяц можно получать до 10 процентов ее стоимости. Если же сдавать бюджетную иномарку хотя бы два раза в неделю, то за год реально пополнить свой бюджет примерно на 100 тысяч руб. Практика "народного каршеринга" показывает, что арендаторы смотрят не столько на цены, сколько на качество. Многие готовы переплатить, но взять минивэн для недельной поездки. Не смущает даже лимитированный суточный пробег: как правило, 250-300 км.

Напомним, что во время предвыборной кампании мэр Сергей Собянин озвучивал планы по созданию городской системы "народного каршеринга". Идея широко обсуждалась в конце лета в личном блоге главы города. Компании, предлагающие в аренду авто от собственника, появлялись и до этого, но широкого распространения "народный каршеринг" пока не получил. В отличие от классического поминутного проката. Если за весь прошлый год, по статистике департамента транспорта, горожане воспользовались им 5,5 млн раз, то за январь - ноябрь 2018-го совершено уже 18 млн поездок.