Столичные рыболовы хорошо знают, что в черте города можно рассчитывать на неплохой улов. Не так давно в этом убедился и корреспондент "РГ", выловив в Борисовских прудах почти килограмм окуня. А какая вообще рыба водится в столичных водоемах? "РГ" пообщалась на эту тему со специалистами и рыбаками и выяснила, где в Москве самые рыбные места.

Самой богатой рыбной городской артерией можно с уверенностью назвать Москву-реку. Такого видового разнообразия больше нет ни в одном другом столичном водоеме. "Всего в Москве-реке в черте столицы, по нашим материалам и опросным данным, обитает 35 видов рыб, относящихся к 12 семействам. Самые распространенные - плотва, окунь, серебряный карась, елец, судак и лещ", - сообщил "РГ" директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин. При этом в центральных районах города - например, в устье Яузы - ихтиофауна куда беднее: там водится всего 2-5 видов рыб. Чуть лучше ситуация около храма Христа Спасителя - до 10-13 видов. Причем центр города облюбовал судак - там он доминирует над другим хищником: щукой. А за пределами МКАД все наоборот.

"Я довольно часто рыбачу на Москве-реке. В последнее время попадались судак, окунь и щука. В целом, действительно, рыбы больше на окраинах - например, в Братеевской пойме. Но и в центре иногда попадается крупный судак, щука. Нет ничего удивительного в том, что в центре рыбы не так много - водные обитатели обычно ищут тихие места, приближенные к дикой среде обитания", - рассказал "РГ" спортивный рыболов, член команды JigFishing Андрей Ушенин.

В Москве-реке в черте города, по данным ВНИРО, также можно встретить язя, густеру, жереха, пескаря, карпа, щиповку, ротана, красноперку, чехонь и даже сома. Обитают в ней и краснокнижные виды - стерлядь и волжский подуст. Есть и "переселенцы" - например, бычок-головач и бычок-черныш, - изначально морские виды, которые адаптировались к пресной воде и добрались до столицы через систему каналов. Ниже по течению от Павелецкой набережной в реке можно даже встретить раков.

А вот сокращение численности леща у специалистов стало в последние годы вызывать опасения. "Вероятнее всего, это связано с ухудшением условий размножения из-за заиливания русла Москвы-реки, а возможно, и с выросшим стоком через ливневую систему канализации вод, насыщенных противогололедными реагентами", - объяснили во ВНИРО. Также в черте города чрезвычайно мало таких рыб, как сом, налим, подуст и елец.

Центр города облюбовал судак - там он доминирует над другим хищником: щукой. А за пределами МКАД все наоборот

В целом, рыбаки отмечают, что состояние московских водоемов постепенно улучшается и это позитивно сказывается на ихтиофауне. "Количество вредных выбросов в московские реки и пруды уменьшилось - это заметно. Я много общаюсь с рыбаками, и все отмечают, что за последнее время общее количество рыбы увеличилось, стало больше видов", - рассказал "РГ" председатель правления Московского общества охотников и рыболовов в ВАО Василий Сенников.

Тем не менее есть рыбу из городских водоемов эксперты не советуют, рекомендуя перед употреблением отдавать ее на анализ. Этому совету недавно последовал корреспондент "РГ", и опасения были подтверждены - выловленный в Борисовских прудах килограмм окуней забраковали эксперты Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Вредных бактерий они не нашли, но общее их количество оказалось выше нормы.