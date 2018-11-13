"Набор младенца" в роддомах подарят не только москвичам

Подарочные наборы для новорожденных в Москве будут дарить всем родителям вне зависимости от их прописки. Соответствующее изменение в постановление мэрии "Об утверждении положения о порядке обеспечения в Москве семей с новорожденными детьми подарочными комплектами детских принадлежностей" подписал глава города Сергей Собянин.

Из документа, опубликованного не портале мэрии mos.ru, следует, что набор получат родители каждого рожденного в Москве ребенка. Для этого матери или отцу достаточно будет предъявить свой паспорт и свидетельство о рождении малыша, выданное в любым столичным ЗАГСом. Если родители не получили набор в роддоме, они могут в течение двух месяцев подать заявление в отдел соцзащиты по месту пребывания.

Напомним, что подарочные наборы для новорожденных москвичи стали получать с этого года. Там есть все, что нужно малышу в первые месяцы: одежда на разные сезоны, игрушки, постельное белье, разные средства гигиены. Благодаря этому набору родители экономят десятки тысяч рублей.