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13.11.2018 14:32
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Нонна Гришаева сыграла в спектакле, посвященном памяти Людмилы Гурченко

Текст: Мария Воронова
Память любимой актрисы Людмилы Гурченко почтили в годовщину ее дня рождения на сцене Театра на Малой Бронной в Москве, представив музыкальный спектакль "Людмила Гурченко. Негасимый свет".
Фото: РИА Новости
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В основу сюжета легла биография артистки, а именно ее книги "Мое взрослое детство" и "Люся, стоп!". Вдовец Людмилы Марковны, кинопродюсер Сергей Сенин отметил, что в работе над постановкой принимали участие "самые творческие и близкие люди, которые много работали с Людмилой Марковной". Автором идеи, музыки и стихов стала артистка Алла Зохина. Музыкальным руководителем проекта выступил Николай Чермошенцев, балетмейстером - Николай Андросов, продюсером - Константин Полещук. Над костюмами работала Надежда Сигниенко, создававшая концертные наряды самой Гурченко.

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"Лейтмотив - не забывать. Чтобы народ не забывал и чтобы, главное, мы не забывали - те, кто с ней работал и дружил. Мы еще можем что-то дорассказать о ней. Ее заряд остался, она присутствует во всех нас", - рассказал в беседе с журналистами режиссер спектакля Сергей Алдонин. Так, главную роль в спектакле исполнила Нонна Гришаева, которая, хоть и не была лично знакома с Людмилой Марковной, прекрасно воплотила ее образ на сцене. "На прогоне спектакля я чувствовал себя, как на репетиции Гурченко", - признался журналистам Сенин.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Персона: Людмила Гурченко Гид-парк РГ-Видео
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