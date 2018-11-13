Нонна Гришаева сыграла в спектакле, посвященном памяти Людмилы Гурченко

Память любимой актрисы Людмилы Гурченко почтили в годовщину ее дня рождения на сцене Театра на Малой Бронной в Москве, представив музыкальный спектакль "Людмила Гурченко. Негасимый свет".

В основу сюжета легла биография артистки, а именно ее книги "Мое взрослое детство" и "Люся, стоп!". Вдовец Людмилы Марковны, кинопродюсер Сергей Сенин отметил, что в работе над постановкой принимали участие "самые творческие и близкие люди, которые много работали с Людмилой Марковной". Автором идеи, музыки и стихов стала артистка Алла Зохина. Музыкальным руководителем проекта выступил Николай Чермошенцев, балетмейстером - Николай Андросов, продюсером - Константин Полещук. Над костюмами работала Надежда Сигниенко, создававшая концертные наряды самой Гурченко.

"Лейтмотив - не забывать. Чтобы народ не забывал и чтобы, главное, мы не забывали - те, кто с ней работал и дружил. Мы еще можем что-то дорассказать о ней. Ее заряд остался, она присутствует во всех нас", - рассказал в беседе с журналистами режиссер спектакля Сергей Алдонин. Так, главную роль в спектакле исполнила Нонна Гришаева, которая, хоть и не была лично знакома с Людмилой Марковной, прекрасно воплотила ее образ на сцене. "На прогоне спектакля я чувствовал себя, как на репетиции Гурченко", - признался журналистам Сенин.