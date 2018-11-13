12 ноября московский "Спартак" объявил имя нового главного тренера. Контракт с клубом до конца следующего сезона подписал Олег Кононов, до этого трудившийся у руля тульского "Арсенала".

То, что именно на этой кандидатуре наконец остановили свой выбор клубные боссы, является секретом Полишинеля, наверное, с неделю. Поиски главного тренера для "Спартака" вообще превратились в увлекательный сериал - с кучей "инсайда" от "информированных источников" и неофициальным списком из десятков кандидатов с самыми разными игровыми философиями, запросами и биографиями. Одно время фаворитом считался Станислав Черчесов, но быстро пришло понимание, что от совместительства в клубе и сборной - речь шла именно о таком формате сотрудничества - пользы не будет в итоге никому. Затем, прямо как на скачках, в главные претенденты вырвался Валерий Карпин, нынче весьма успешно рулящий "Ростовом". Но возвращение Валерия Георгиевича в "Спартак", как и Станислава Саламовича, тоже в итоге не состоялось.

Кононов из числа фаворитов тоже не исчезал. Забавно, что именно после поражения от его "Арсенала" в отставку был отправлен Массимо Каррера. И пока итальянцу искали замену, Рауль Рианчо на посту "и.о." устроил форменную клоунаду. В основном она выражалась в экспрессивных пресс-конференциях испанца после матча, но и от его кадровых решений болельщики хватались кто за сердце, кто за голову. Рианчо за время своего короткого "правления" успел отправить "Спартак" аж на девятое место в таблице. Правда, выиграв при этом кубковый матч и набрав четыре очка в двух матчах Лиги Европы. Но "наследство" Олегу Кононову он оставил, прямо скажем, небогатое. Особенно если учесть, что задачи на сезон, даже с учетом осеннего провала, пересматривать никто не собирается. Руководство по-прежнему ждет от команды места в Лиге чемпионов и завоевания Кубка России.

Кандидатура Кононова изначально виделась наиболее здравой. Особенно с учетом того, что Олег Георгиевич - последовательный сторонник яркого, атакующего футбола. Многие отмечали, что "Краснодар" под его руководством играл в куда более спартаковский футбол, чем сами "красно-белые" той поры. При этом кубанцы добивались и результата, впервые в истории клуба завоевав медали. Да и нынешний "Арсенал", откуда тренера "Спартак" переманил за сумму, которую категорически отказывается озвучивать, выглядел по игре очень даже симпатично.

Пожалуй, единственное, что в Кононове смущало многих, в том числе и, видимо, руководителей "красно-белых" - его интеллигентность. В российском футболе умение общаться тихо и без нецензурной брани почему-то частенько считают проявлением слабости. И противники приглашения Олега Георгиевича искренне считают, что слишком мягкого специалиста в Тарасовке непременно должны "сожрать". Правда, пока непонятно кто - то ли оголодавшие игроки, то ли болельщики, то ли клубные боссы. В какой-то момент в кулуарах превалировала мысль, что нынешнему, откровенно разболтанному внутренними неурядицами "Спартаку" нужен эдакий альфа-самец. Который обязательно должен гаркнуть, "всех построить" и вообще навести порядок силовыми методами.

Понятно, что такая модель поведения - не для Кононова. Но из его назначения точно не стоит делать вывод, что из него мгновенно начнут вить веревки. В конце концов, это специалист с отличной репутацией, уважаемый и солидный. И - важный штришок к портрету - приходит в "Спартак" не один, а со своим штабом. То, что Олег Георгиевич смог пролоббировать сразу пятерых помощников, наглядно говорит - не такой он и мягкий, как может показаться со стороны. Это назначение еще нужно было доказать руководству и продавить "своих" людей.

Итак, вместе с Кононовым в "Спартаке" теперь его помощник Сергей Кузнецов, а также Даниэл Тудор, который тренирует вратарей. Физподготовкой займутся сразу двое специалистов, и оба иностранцы - испанец Сантьяго Хесус Суарес и киприот Стергиос Фотопулос. Наконец, 23-летний Михаил Кожевников будет трудиться аналитиком.

- Я буду ставить тот футбол, который развивает футболистов, их интеллект и мастерство. Он точно будет приносить удовлетворение зрителям! - заявил Кононов в интервью пресс-службе "Спартака" сразу же после назначения. При этом он отдельно отметил двух тренеров, у которых многое почерпнул в профессии - Константина Бескова и Олега Романцева. С последним новый рулевой "красно-белых", кстати, планирует встретиться в ближайшем будущем.