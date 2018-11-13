Под Москвой произошел сбой в движении электричек

В утренний час пик вторника на двух направлениях Московской железной дороги произошел сбой. Причина - незапланированная остановка одного из составов.

Как сообщила пресс-служба МЖД, проблемы наблюдаются на Ярославском и Курском направлениях. На первом из них трудности возникли из-за того, что станции Мытищи встала электричка и перегородила путь другим поездам. На втором сбой объясняется техническими причинами. Поезда на некоторых станциях придется ждать дольше обычного, возможны изменения в расписании.

Железнодорожники делают все, чтобы график восстановился.



