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13.11.2018 09:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Под Москвой произошел сбой в движении электричек

Текст: Сергей Бабкин

В утренний час пик вторника на двух направлениях Московской железной дороги произошел сбой. Причина - незапланированная остановка одного из составов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Как делают электрички для будущего наземного метро Москвы

Как сообщила пресс-служба МЖД, проблемы наблюдаются на Ярославском и Курском направлениях. На первом из них трудности возникли из-за того, что станции Мытищи встала электричка и перегородила путь другим поездам. На втором сбой объясняется техническими причинами. Поезда на некоторых станциях придется ждать дольше обычного, возможны изменения в расписании.

Железнодорожники делают все, чтобы график восстановился.

 

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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