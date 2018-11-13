Резиденты московских технопарков получат новые льготы

Столичное правительство решило увеличить объемы поддержки резидентов технопарков - им будут компенсировать 35 процентов стоимости приобретаемого в лизинг отечественного оборудования, а также помогут выплачивать кредиты. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во время посещения первого технопарка, созданного на базе предприятия госкорпорации "Роскосмос".

Новый технопарк получил имя "Прецизионные радиолазерные системы" и появился на мощностях научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения". За этим сложным названием стоит производство оптического оборудования для космической, авиационной и других высокотехнологичных отраслей. В частности, предприятие поставляет приборы для системы ГЛОНАСС и выступает главной организацией по созданию российской сети лазерных станций, необходимых для управления космическими аппаратами.

На площадку новоиспеченного технопарка мэр столицы приехал вместе с главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным. Градоначальник пообщался с сотрудниками предприятия, которые живо интересовались новым статусом и открывающимися перспективами. Один из вопросов касался компенсации затрат на лизинг нового оборудования. Мэр ответил, что раньше такие компенсации получали крупные предприятия, но оказалось, что для небольших производств это тоже актуально. Поэтому в ближайшее время они тоже получат такие меры поддержки, кроме того, сами льготы станут более существенными.

"Речь, в частности, идет о 35-процентной компенсации лизинговых платежей", - добавил мэр.

Резиденты технопарков также смогут рассчитывать на более дешевые кредиты. Если раньше им компенсировали процентную ставку в пределах ключевой, то теперь к ней станут прибавлять еще пять процентов. Действовать эта льгота будет в случае приобретения отечественного оборудования. Если же резиденты смогут купить новую технику за счет собственных средств, то и здесь им компенсируют четверть затрат, а раньше можно было вернуть только 15 процентов потраченных денег.

Все эти меры вкупе с налоговыми льготами, подчеркнул Собянин, позволяют предприятиям интенсивно развиваться и модернизировать производство. При этом число высокотехнологичных компаний постоянно растет. У "Роскосмоса" пока появился первый технопарк, но в перспективе такой статус могут получить и другие предприятия корпорации. Дмитрий Рогозин в разговоре с мэром заметил, что результатами работы нового технопарка становится не только оборудование, но и всевозможные высокоточные измерения, получаемые с его помощью.

"И они в полной мере могут быть использованы в городском хозяйстве, к примеру, при создании инфраструктурных объектов - мостов, тоннелей и других", - подчеркнул гендиректор "Роскосмоса".

Собянин ответил, что это предложение будет рассмотрено, тем более что в городском хозяйстве уже активно используется система ГЛОНАСС, благодаря которой удается отслеживать перемещения коммунальной и другой специальной техники.